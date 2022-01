Une caravane contre le décrochage scolaire, 6 millions de dirhams pour lutter contre les inondations dans le Nord ; crypto-monnaies: le succès du Bitcoin au Maroc, Le Manifeste de l’Indépendance revêt des significations profondes. Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mardi:

Aujourd’hui le Maroc

Importations : Deux listes négatives avec la Tunisie et l’Egypte

Les autorités décidées à veiller à la bonne application des Accords de libre-échange avec les partenaires du Maroc Après la Turquie, le Royaume instaure des listes négatives avec la Tunisie et l’Egypte. Ces listes incluent un ensemble de produits provisoirement exclus du démantèlement tarifaire appliqué depuis l’entrée en vigueur des ALE avec ces pays. Dans le cas de l’Egypte, il s’agit notamment de poudre et d’explosifs ainsi que des matières inflammables à l’exclusion des allumettes et briquets. La liste couvre également les pneumatiques, la friperie et le fer à béton ainsi que les voitures. Concernant la Tunisie, la liste négative couvre pratiquement les mêmes catégories de produits sauf le textile. Par contre, la liste comprend les tapis, les tapisseries ainsi que différents articles d’entretien comme les serpillières, lavettes et chamoisettes.

Finances locales : 33,7 milliards DH de ressources à fin octobre 2021

La Trésorerie générale du Royaume dresse un nouveau bilan des finances locales. A fin octobre, les collectivités territoriales ont réalisé au dix premiers mois de l’année 2021 un excédent de 6,8 milliards de dirhams contre un excédent de 2,9 milliards de dirhams à la même période de l’année précédente. L’excédent généré à fin octobre 2021 tient compte d’un solde positif de 985 millions de dirhams dégagés par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Par ailleurs, la situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements laisse apparaître aux dix premiers mois de l’année 2021 une hausse des ressources de 12,5% atteignant ainsi une valeur de 33,7 milliards de dirhams.

L’Opinion

La ruée vers les monnaies digitales envers et contre la législation

De toutes les crypto-monnaies, l’utilisation du Bitcoin s’est étendue au point de devenir une monnaie très influente. Au Maroc, cette activité économique virtuelle est de plus en plus populaire et est en passe de devenir un actif de plus en plus recherché. Toutefois, l’explosion des crypto-monnaies durant l’année 2021 fait craindre une augmentation des fraudes dans un environnement qui reste peu, voire non régulé. Une tendance loin d’épargner le Royaume, comme en témoigne le classement 2021 de la forme d’analyse financière Chainalysis où le Maroc a été classé 24ème marché mondial malgré l’interdiction juridique.

Une caravane contre le décrochage scolaire

La caravane Jadara, organisée par la Fondation marocaine de l’étudiant, a fait escale à Laâyoune, première étape de sa tournée dans les provinces du Sud. Cette caravane, qui sillonnera jusqu’au 15 janvier plus de 57 préfectures et provinces du Royaume, vise à vulgariser la culture de l’excellence et à lutter contre le décrochage scolaire en permettant aux jeunes de connaître les possibilités de réaliser leur rêve d’un avenir meilleur. La Fondation de l’étudiant œuvre pour la mobilisation des professionnels dans tous les domaines pour rapprocher les étudiants du monde de l’entreprise et leur faire connaître les nouveaux métiers et les compétences requises pour leur pratique.

Libération

Le Manifeste de l’Indépendance continue de revêtir des significations profondes

Le Manifeste de l’Indépendance porte tous les éléments d’actualité malgré les décennies qui se sont écoulées depuis sa présentation et ses répercussions sur la famille de l’action nationale, a affirmé le président de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche, Abdelkrim Zerktouni. Si le contexte de la présentation du document est largement connu, il est certain que ses impacts sur l’action partisane, organisationnelle et d’encadrement persistent à ce jour. Le Manifeste du 11 janvier 1944 a jeté les bases d’un discours de référence qui a marqué l’action du mouvement national au sein de tous les noyaux de l’action de mobilisation directe, puis au sein des organisations de la résistance armée qui ont considéré le document comme un contrat moral à élaborer pour faire face au discours colonial dominant, selon Zerktouni.

Youssoufia: Quand la société civile place l’amélioration de l’offre de santé au cœur de ses priorités

Consciente de l’importance du secteur de la santé comme l’un des piliers majeurs de tout développement local escompté, la société civile à Youssoufia, si dynamique et ambitieuse, aux côtés d’autres acteurs agissants, s’est vite engagée sur cette voie en plaçant au coeur de ses priorités, l’amélioration de la qualité ainsi que le renforcement de l’offre de santé. Cette démarche participative émane d’une vision de proximité ayant permis d’évaluer les besoins dans ce secteur vital et par là, d’agir dans un cadre de synergie positive et de coordination permanente avec les autorités provinciales, la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), et le Groupe OCP entre autres, afin de diversifier l’offre de santé, de combler le déficit enregistré en la matière, et de tirer vers le haut la qualité des prestations médicales offertes.

Al Bayane

La CNDP et la CNSS signent une convention d’adhésion au programme DATA-TIKA

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat d’adhésion au programme DATA TIKA. Paraphée par le Directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, la convention entend formaliser l’adhésion de la CNSS au programme « DATA-TIKA » mis en place par la CNDP, le 9 juillet 2020, dans le but d’accompagner la mise en conformité des différents établissements en matière de protection des données à caractère personnel.

Le dirham s’apprécie de 0,14% face au dollar du 30 décembre au 5 janvier

Le dirham s’est apprécié de 0,14% face au dollar américain et s’est déprécié de 0,12% vis-à-vis de l’euro entre le 30 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune offre n’a été enregistrée dans le cadre des adjudications de devises organisées par BAM, indique la Banque Centrale dans son récent bulletin hebdomadaire. Au 31 décembre 2021, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 331,2 milliards de dirhams, en hausse de 0,3% d’une semaine à l’autre et de 3,3% en glissement annuel.

Al Massae

Covid-19: plus d’un million de cas de contaminations

Un total de 4.963 nouveaux cas d’infection au Covid-19 et 996 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.591.296, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 22.974.065, alors que 3.431.636 personnes ont eu trois injections. Le nouveau bilan d’infections porte à 1.002.084 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 951.405, soit un taux de guérison de 94,9%.

Assahra Al Maghribia

Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain passe au vert

Le Musée Mohammed VI d’Art moderne et Contemporain (MMVI) sera le premier musée africain à intégrer une solution solaire avec un système intelligent de stockage et de gestion de l’énergie. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du strict respect de l’engagement ferme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le changement climatique et Son appel à « un éveil de la conscience mondiale et à un engagement collectif responsable permettant de faire face aux changements climatiques » pour assurer un avenir meilleur à toute l’humanité, fera du MMVI « le modèle parfait de l’alliance harmonieuse de l’art à la responsabilité environnementale », indique un communiqué conjoint de la Fondation Nationale des Musées (FNM) et de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN).

Al Ahdath Al Maghribia

Les exportations marocaines vers le Brésil estimées à environ 2 milliards USD

Les exportations marocaines vers le Brésil continuent de battre des records depuis 2016. Elles ont atteint une valeur historique en 2021 à près de 2 milliards de dollars, illustrant le rapprochement avec Rabat et qui est salué au plus haut niveau de la hiérarchie politique de la première puissance en Amérique latine. Par segments, les exportations marocaines restent dominées par les « Engrais » (près de 1,6 milliard de dollars), les « Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux » (170,5 millions de dollars), le « Sel, soufre, plâtre et ciment » (42,1 millions de dollars), « Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques » (42 millions de dollars), « Machines, appareils et matériaux électriques et leurs pièces » (20 millions de dollars) et « Vêtements et leurs accessoires » (19,7 millions de dollars).

6 millions de dirhams (MDH) contre les inondations dans le Nord

Al Alam L’Agence du bassin hydraulique du Loukkos et ses partenaires ont alloué plus de 6 millions de dirhams (MDH) à la protection et la prévention contre les inondations dans certaines zones de la région du Nord du Maroc. Selon un rapport de l’Agence, présenté récemment lors de la réunion de son Conseil d’administration, les études lancées en 2020 pour la protection contre les inondations ont nécessité une enveloppe budgétaire de 1 MDH et bénéficié au Centre Zamana dans la commune de Bni Smih, et au Centre Chmaala (commune Bni Bouzra) dans la province de Chefchaouen, ainsi qu’au Centre de la commune Al Hamra dans la province de Tétouan, au quartier Al Waha et l’Oued Gzenaya à Tanger (taux de réalisation de 80%), et à l’Oued El Maleh dans la préfecture de M’diq-Fnideq (taux de réalisation de 20%).