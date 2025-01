Immobilier : reprise timide des activités ; Zones conchylicoles : l’INRH lance le classement sanitaire ; Loi sur la grève: les syndicats montent au créneau ; Maroc-Argentine: deux cargaisons d’engrais du Maroc en route vers San Lorenzo et Ramallo ; Agroalimentaire : le Maroc consolide sa position de fournisseur stratégique de l’Union Européenne ; Crise de la Samir : les salariés mettent le gouvernement devant ses responsabilités ; Institution du Médiateur du Royaume : plus de 7 000 plaintes et doléances… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi :

Les Inspirations éco

Immobilier : reprise timide des activités

L’année 2024 aura été marquée par une reprise partielle de l’activité dans le secteur immobilier. Une tendance qui traduit un regain progressif de dynamique dans un marché encore marqué par les séquelles de la pandémie, ayant entraîné une stagnation durable des crédits immobiliers. Plusieurs éléments attestent de cette évolution. À commencer par les livraisons de ciment, reconnues comme un baromètre clé de l’activité. Selon les données de l’Association professionnelle des cimentiers, les livraisons de ciment ont affiché en 2024 une hausse notable de 15,19% en volume cumulé, par rapport à il y a un an, pour atteindre 13,6 millions de tonnes. Ces données traduisent une conjoncture globalement favorable.

Zones conchylicoles : l’INRH lance le classement sanitaire

C’est au niveau de cinq régions marocaines que l’Institut national de recherche halieutique (INRH) lancera les prestations de classement sanitaire des zones conchylicoles. Il s’agit de Marrakech Safi, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Lâayoune-Sakia Lhamra et Dakhla-Oued Eddahab. En effet, la typologie de l’offre aquacole au Maroc est répartie sur trois filières, à savoir la conchyliculture, l’algoculture et la pisciculture. Selon l’INRH, les études pour le classement sanitaire des zones à vocation conchylicole constituent une étape obligatoire et réglementée de la surveillance des zones de production conchylicole classées. Elles sont menées conformément aux dispositions de l’arrêté 1950-17 du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, relatif au classement sanitaire des zones maritimes de production conchylicole.

L’Opinion

Chaînes d’approvisionnement en énergies Renouvelables: le Maroc, acteur clé dans la MENA

La région MENA deviendra l’une des régions les plus productrices d’Énergies Renouvelables (ENR) au monde et un pôle pour les chaînes d’approvisionnement internationales en énergies renouvelables dans les 25 prochaines années. C’est ce que prévoit le Middle East Institute (MEI) dans une récente étude. Le Maroc, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie seront les fers de lance de cette tendance dans la région en développant leurs écosystèmes d’énergie verte respectifs. Plusieurs pays de la région devront alors développer leurs propres écosystèmes d’énergie verte et/ou s’intégrer à ceux déjà développés par leurs voisins pour accroître leurs capacités et participer aux chaînes d’approvisionnement internationales, prévoit le MEI. De l’avis de ce think tank, des mesures devraient être cependant prises pour réussir cette émergence de la région MENA en tant que plaque tournante des chaînes d’approvisionnement internationales en énergies renouvelables. Parmi ces mesures : la création d’une plateforme régionale MENA pour l’exportation d’ammoniac vert.

Loi sur la grève : les syndicats montent au créneau

L’année 2025 débute sous le signe des tensions autour du projet de loi 15-97 sur le droit de grève, adopté par la Chambre des Représentants, le 25 décembre 2024, avec 124 voix pour et 41 contre. Transmis à la Chambre des Conseillers, ce texte suscite une vive opposition des syndicats, notamment l’UMT et la CDT, qui dénoncent un caractère restrictif et une atteinte au droit constitutionnel de la grève. Malgré des rencontres avec le ministre Younes Sekkouri, fin décembre, aucun consensus n’a été trouvé. Les syndicats critiquent les sanctions financières élevées, les restrictions sur les formes de grève et des procédures bureaucratiques jugées contraignantes. En contestation de ce texte, des marches régionales ont été organisées ce 5 janvier.

Maroc-Argentine: deux cargaisons d’engrais du Maroc en route vers San Lorenzo et Ramallo

Le Maroc vient de boucler deux transactions d’exportation d’engrais vers l’Argentine, indiquent des sources au sein de l’autorité portuaire à San Lorenzo et Ramallo en Argentine à « L’Opinion ». La première cargaison concerne une exportation de 14 000 tonnes de roches phosphatées dont la destination est San Lorenzo avec une arrivée prévue le 16 janvier 2025. La seconde est une cargaison du même produit phosphatier, mais la quantité cette fois-ci est plus importante, 19 000 tonnes avec une arrivée prévue le 13 janvier 2025 à Ramallo. A titre d’information, les cours de roches phosphatées affichent une stabilité, en se situant à 152,50 dollars/tonne métrique.

Agroalimentaire : le Maroc consolide sa position de fournisseur stratégique de l’Union Européenne

Le secteur agricole marocain continue de gagner en importance sur la scène internationale. Selon un récent rapport de la Commission Européenne, les exportations marocaines de produits alimentaires vers l’Union Européenne ont atteint une valeur de 2,483 milliards d’euros entre janvier et septembre 2024, enregistrant une hausse de 5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le Maroc occupe désormais la 14e place parmi les principaux fournisseurs agroalimentaires de l’Union Européenne, une position reflétant la compétitivité croissante de ses exportations.

L’Economiste

Secteur privé: nouveau diagnostic

La Banque mondiale va bientôt publier un nouveau diagnostic du secteur privé, qui succédera à celui de 2019. Cette fois-ci, l’approche est sectorielle. La préparation du document, actuellement en cours de rédaction, a fait l’objet de plusieurs consultations au siège de la CGEM, entre l’équipe de la Banque et tour à tour avec les représentants de quatre secteurs stratégiques. Ces derniers ont été choisis pour leur forte attractivité pour l’investissement et la création d’emplois.

Le Matin

Forvis Mazars accompagne l’Acaps dans la transformation stratégique du secteur de la mutualité

Dans un contexte de réformes socioéconomiques majeures et de transition vers la couverture médicale universelle, l’Acaps confie à Forvis Mazars une étude d’envergure sur le secteur de la mutualité au Maroc. Avec une analyse approfondie et des benchmarks internationaux, cette étude vise à éclairer les pouvoirs publics sur la stratégie à adopter pour accompagner le développement de ce secteur et sa modernisation.

Plateforme de réserves de première nécessité de Marrakech-Safi : l’Intérieur mandate Jet Contractors pour réaliser les travaux d’aménagement

C’est bientôt parti pour la construction de la Plateforme des réserves de première nécessité de Marrakech-Safi. Le ministère de l’Intérieur vient d’en confier les travaux d’aménagement à Jet Contractors pour 132,4 millions de DH. La future plateforme comprendra 4 entrepôts de 5 000 m² chacun, un espace administratif sur 200 m², un local social pour le personnel, un puits avec réservoir d’eau, en plus de plusieurs aménagements extérieurs et un espace vert.

Al Bayane

Crise de la Samir : les salariés mettent le gouvernement devant ses responsabilités

Pour l’énième fois, les salariés de la Samir ont appelé le gouvernement à faire preuve de sagesse et interagir positivement avec leur revendication, celle de remettre sur les rails l’unique raffinerie nationale. Lors de l’Assemblée générale des salariés de l’entreprise, membres du syndicat national des industries du pétrole et gaz relevant de la CDT, le Bureau syndical unifié de la Samir, a réitéré son « attachement à la reprise des activités de la raffinerie, sans atermoiements ou encore des tergiversations », souligne le syndicat dans un communiqué parvenu à Al Bayane. Le Bureau syndical unifié de la Samir a invité le gouvernement à se départir de sa position négative envers ce dossier et œuvrer au redémarrage de la raffinerie, en empruntant toutes les pistes possibles.

Al Ahdath almaghribia

Institution du Médiateur du Royaume : plus de 7 000 plaintes et doléances

Le rapport annuel de l’Institution du Médiateur du Royaume pour l’année 2023, qui a récemment été publié au Bulletin officiel, a révélé une tendance à la hausse du nombre de dossiers enregistrés, puisque l’Institution a reçu 7 246 plaintes, doléances et demandes de règlement de diverses parties. Le nombre de doléances qui relèvent des compétences de l’Institution a atteint 5 374 , contre 4 141 enregistrées par l’Institution au cours de l’année 2022. Les doléances ont enregistré une augmentation significative, atteignant 74,37 % du nombre total de dossiers enregistrés par l’Institution à la fin de cette année, contre 57,15% en 2019.

Al Akhbar

Hicham Sabri tient une réunion avec les propriétaires de cafés et de restaurants

Le secrétaire d’État chargé de l’Emploi, Hicham Sabri, a tenu une réunion avec le bureau national de la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants du Maroc, qui a présenté au ministère des propositions dans le but de trouver des solutions urgentes pour remédier à toutes les contraintes auxquelles sont confrontés les professionnels du secteur. Il s’agit de l’annulation des amendes et pénalités et de la répartition de la dette sur une période d’au moins 60 mois, afin que les personnes à faible revenu puissent régler leurs situations relatives aux cotisations mensuelles et aux salaires des travailleurs et aux dettes impayées des patrons.