Syndicats: la loi sur la grève ne fait pas l’unanimité ; Taxis: l’indispensable mue digitale ; Investissements boursiers: les personnes physiques doublent leur poids ; Secteur avicole: les éleveurs réclament de nouvelles mesures ; Le Maroc, future «Silicon Valley»… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Les Inspirations éco

Commerce international: Maroc-Royaume-Uni, un partenariat en perpétuelle évolution

Le commerce bilatéral entre le Maroc et le Royaume-Uni reflète un partenariat en constante évolution. Avec des échanges qui atteignent 48,37 milliards de dirhams à la fin du deuxième trimestre 2024, la coopération économique entre les deux pays se renforce, portée par des secteurs-clés comme l’agriculture, l’automobile et les services, indique le dernier rapport trimestriel du ministère britannique des affaires et du commerce (DBT). Pourtant, cette croissance dissimule un déséquilibre persistant de la balance commerciale, interpellant sur les stratégies à adopter pour maximiser les bénéfices mutuels.

E-paiement: malgré des progrès, encore des défis à relever

Le Maroc poursuit sa transition vers une économie numérique, où le paiement électronique occupe une place de plus en plus centrale. Malgré des progrès notables, l’adoption massive de ces solutions demeure freinée par des enjeux de confiance, d’inclusion et d’éducation financière. Pour contrer cela, les acteurs du secteur travaillent sur plusieurs fronts. Ils investissent dans des solutions comme le 3D-Secure et l’authentification biométrique pour renforcer la sécurité des paiements, tout en améliorant l’expérience utilisateur grâce à des systèmes plus fluides et une meilleure disponibilité des plateformes, actuellement évaluée à 86%. Ces efforts visent à regagner la confiance des clients et à réduire ces abandons qui freinent l’adoption massive.

Agriculture et pêche: une croissance qui déjoue les pronostics

Contrairement aux scénarios les plus pessimistes, le secteur primaire fait mentir les pronostics. L’agriculture et la pêche affichent une croissance inattendue, propulsée par des exportations dynamiques et une résilience face aux défis climatiques. Un vent d’optimisme souffle sur ces secteurs clés de l’économie, comme le révèlent les récentes données de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Le document met en lumière une évolution positive des exportations agricoles, des conditions de lancement de la campagne agricole 2024-2025 plus favorables et une croissance de la valeur des débarquements de la pêche côtière et artisanale.

Le Matin

Petits et grands taxis: l’indispensable mue digitale pour reconquérir les clients

Face à la concurrence croissante des applications mobiles de transport adossées aux nouvelles technologies, les professionnels et syndicats de taxis réagissent en lançant des solutions technologiques similaires. Une initiative soutenue par une récente circulaire du ministère de l’Intérieur qui vise à moderniser et améliorer la qualité de service de ce secteur clé de la mobilité urbaine. Avec près de 80.000 véhicules à l’échelle nationale, les petits et grands taxis entendent bien redevenir le premier choix des usagers.

Investissements boursiers: les personnes physiques doublent leur poids en un an

L’Autorité marocaine du marché des capitaux a publié la 11e édition de sa «Revue du Marché des capitaux», dévoilant une dynamique notable dans la cartographie des investisseurs à la Bourse de Casablanca. Les données du deuxième trimestre 2024 montrent une progression significative de la participation des personnes physiques marocaines, qui gagnent en importance face aux autres catégories d’investisseurs.

L’Opinion

L’automobile, l’aéronautique et le tourisme pour booster l’économie nationale

L’économie marocaine dépend de la pluie. Un vieux constat sur lequel s’accordent les économistes marocains. Malgré les succès de la diversification, la croissance reste encore tributaire des précipitations. C’est l’une des conclusions d’une nouvelle étude de l’Arabian Gulf Business Insights (AGBI). Basé à Londres, ce site spécialisé rappelle que l’agriculture reste d’autant plus décisive qu’elle demeure un employeur majeur. D’où les effets irrévocables de la sécheresse sur le chômage et la demande intérieure. Dans un tel contexte, le Maroc peut, cependant, parier sur les performances exceptionnelles de l’industrie automobile et aéronautique et l’essor du tourisme pour booster son économie. Il s’agit, au regard des économistes de l’AGBI, d’un atout précieux pour un pays devenu un pôle d’attraction des investissements étrangers.

Secteur avicole: les éleveurs appellent à une nouvelle génération de mesures

Les éleveurs de volailles ont décidé d’adresser une correspondance au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts pour demander une intervention urgente afin de mettre en œuvre les recommandations du rapport du Conseil de la Concurrence sur les prix des aliments pour animaux. Ils prévoient également de tenir des réunions avec les institutions ministérielles concernées par le secteur avicole pour examiner les «infractions» qui y prévalent. A cet effet, l’Association nationale des éleveurs de poulets de chair a appelé, dans un communiqué, l’Office national de sécurité sanitaire (ONSSA) à renforcer l’application de la circulaire exigeant un certificat de vide sanitaire, signé par un vétérinaire encadrant comme condition obligatoire pour l’achat de poussins. Elle a également demandé un soutien accru aux éleveurs, notamment par des mesures facilitant la réhabilitation des exploitations agricoles afin d’augmenter leur production.

Al Bayane

Adoption de la loi sur la grève: les syndicats contrariés par le vote de la majorité parlementaire

En dépit de son adoption par les députés de la majorité, force est de constater que la loi sur la grève est loin de faire l’unanimité entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le Bureau exécutif de la CDT a appelé à des manifestations le 5 janvier, en accusant le gouvernement de vouloir saper les droits et acquis sociaux des travailleurs. De son côté, l’UMT a déclaré que la réduction du nombre de grèves organisées passe avant tout par la résolution des causes qui ont conduit à leur déclenchement, et non par l’adoption d’une loi réglementaire restrictive, ayant pour but de priver les salariés d’un droit constitutionnel et universel.

Al Alam

Volaille: des professionnels réclament l’exonération des poussins des droits de douane et de la TVA

L’Association nationale des éleveurs de poulets de chair au Maroc a décidé d’écrire au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, afin d’intervenir pour activer les résultats du rapport du Conseil de la concurrence sur les prix des aliments composés pour animaux, et de tenir des réunions avec les institutions ministérielles concernées par le secteur de la volaille afin d’identifier les « dysfonctionnements » de ce secteur. Au cours d’une journée d’étude sur « les perspectives et contraintes auxquelles le secteur est confronté », l’association a appelé à l’exonération des poussins des droits de douane et de la TVA afin de créer une concurrence sur le marché national, et à la modification des mécanismes de classification des éleveurs pour garantir leurs droits en tant qu’agriculteurs et non en tant que commerçants, en plus d’ouvrir les portes du dialogue à cette catégorie de travailleurs dans ce secteur.

Assahra almaghribia

Le Maroc, « la future Silicon Valley »

Le Maroc est en train de s’imposer comme « la future Silicon Valley », profitant de plusieurs facteurs qui facilitent l’émergence technologique du pays, estime la revue espagnole spécialisée « Paradavisual ». « Avec des investissements croissants dans le secteur des startups, une main-d’œuvre jeune et qualifiée et un soutien à l’innovation, le Maroc se positionne comme la future Silicon Valley », écrit la publication, sous le titre « Le Maroc, nouvelle Silicon Valley ».