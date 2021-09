Les enfants non scolarisés bientôt vaccinés, l’Académie de la francophonie scientifique sera basée au Maroc, les détails sur le pass sanitaire français, la sécurité alimentaire, une priorité stratégique pour le Maroc, USMBA de Fès : L’excellence scientifique reconnue à l’international, Relance économique: la carte à jouer du secteur privé marocain, un équipementier automobile va investir 394 MDH à Oujda… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de lundi :

L’Economiste

Les enfants non scolarisés bientôt vaccinés

•. Les enfants de 12 à 17 ans non scolarisés ne figurent pas dans la plateforme Massar du ministère de l’Education. Par conséquent, ils ne sont pas éligibles à la campagne de vaccination en cours. Le département de l’Intérieur est en train de peaufiner un dispositif dédié. Le challenge est de pouvoir identifier cette tranche d’âge. Le même problème s’était posé pour les bacheliers qui, une fois qu’ils ont obtenu leur baccalauréat, ne sont plus listés dans Massar. Le ministère de l’Education a ouvert le système pour qu’ ils soient rapidement vaccinés.

L’Académie de la francophonie scientifique sera basée au Maroc

• C’est l’une des annonces phares de la 1ère édition de la Francophonie Scientifique, tenue du 21 au 24 septembre derniers à Bucarest: l’installation de la nouvelle Académie Internationale de la Francophonie Scientifique au Maroc. L’événement, organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), a également connu la nomination de Awatif Hayar, présidente de l’Université de Casablanca, en tant que membre représentant universitaire au sein du nouveau conseil d’administration de l’AUF (2021- 2025). Le président de l’Université de Béni Mellal, Nabil Hmina, pour sa part, a été désigné membre suppléant.

Aujourd’hui Le Maroc

Pass sanitaire français: les détails

• Pass sanitaire français : une 3ème dose de Pfizer ou Moderna pour les Marocains vaccinés avec Sinopharm. Les Marocains et les Français résidant à l’étranger (ayant été vaccinés avec le vaccin Sinopharm) désirant voyager en France peuvent désormais bénéficier du pass sanitaire français, mais à une condition. Ils devront recevoir une dose supplémentaire de Pfizer ou Moderna, selon un nouveau décret du gouvernement français paru jeudi au Journal officiel. Par ailleurs, l’OMS avait indiqué que 9 pays africains, dont le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie, ont déjà atteint l’objectif mondial de vaccination fixé en mai par l’Assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel suprême de l’OMS. L’objectif fixé consistait à vacciner 10% des groupes les plus vulnérables contre la Covid-19 avant la fin du mois de septembre.

Tanger Med: Mise en échec d’une tentative de trafic de plus de 106.000 euros

•. Les éléments de la douane au port Tanger Med ont mis en échec, samedi, une tentative de trafic de plus de 106.000 euros, sans déclaration préalable auprès des institutions financières compétentes. « Les éléments de la douane opérant au port Tanger Med passagers ont saisi 106.950 euros, en possession d’un Marocain résidant à l’étranger, qui tentait d’introduire cette somme sur le territoire national sans disposer d’une autorisation auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) », a indiqué une source douanière à la MAP.

Maroc Le Jour

USMBA de Fès : L’excellence scientifique reconnue à l’international

•. L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (USMBA) vient de s’illustrer encore une fois dans les champs disciplinaires scientifiques, selon le prestigieux classement « Times Higher Education Impact Rankings » (THE) – 2022. Dans le domaine des sciences cliniques et de la santé, l’USMBA a décroché la première position devant les universités Hassan II de Casablanca et Mohammed V de Rabat, indique l’université dans un communiqué. La recherche clinique et en sciences de la santé est inscrite parmi les priorités scientifiques de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, souligne la même source.

Libération

Dakhla : Interpellation de six personnes, dont un policier, pour immigration illégale et traite humaine

•. Les éléments du service régional de la police judiciaire à Dakhla ont procédé, samedi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation de six individus, dont un fonctionnaire de police exerçant dans la même ville, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de l’immigration illégale et la traite humaine. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué qu’une opération d’immigration illégale au départ de la plage « Al Khira » à Dakhla a été mise en échec samedi tôt dans la matinée, faisant savoir que cette intervention sécuritaire s’est soldée par l’interpellation de cinq organisateurs et de 49 candidats à l’immigration clandestine, dont six femmes et neuf mineurs, outre la saisie d’une embarcation pneumatique bimoteur et des jerricans d’essence.

Al Massae

Relance économique: le secteur privé marocain a une véritable carte à jouer

Le secteur privé marocain a une véritable carte à jouer dans la reprise économique du Royaume, selon un rapport conjoint intitulé « Développement du secteur privé au Maroc : défis et opportunités en temps de pandémie de Covid-19 » qui a été présenté jeudi lors d’une conférence-débat, fruit d’une collaboration entre la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Les trois institutions ont souligné que le développement du secteur privé passe par l’investissement et qu’il est nécessaire de faciliter l’accès au financement pour les petites entreprises et d’améliorer l’intégration économique et l’ouverture commerciale des zones rurales, avec un effort particulier à entreprendre sur l’inclusion des femmes, des jeunes et des personnes peu qualifiées.

Oujda : un équipementier automobile va investir 394 MDH

Une convention a été signée à Oujda, pour la construction d’une usine de câbles automobiles dans la capitale de l’Oriental, devant créer 3.500 emplois directs pour un investissement de 394 millions de dirhams (MDH). Ce projet, premier du genre pour la région de l’Oriental dans le secteur automobile, est porté par le groupe équipementier multinational Aptiv, et sera réalisé dans la zone franche d’accélération industrielle de la Technopole d’Oujda sur une surface de 8 hectares. La nouvelle unité industrielle sera créée dans le cadre d’un partenariat entre la Wilaya de l’Oriental, le Conseil de la région de l’Oriental (CRO), le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental, la société MedZ et Aptiv.

Al Yaoum Al Maghribi

La sécurité alimentaire, une priorité stratégique pour le Maroc.

Pour le Maroc, la sécurité alimentaire a toujours représenté une priorité stratégique et figure au cœur du nouveau modèle du développement, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Grâce à la politique volontariste de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a pu mettre en place une approche intégrée, qui vise à garantir la disponibilité alimentaire, promouvoir le développement agricole et rural durable, privilégier la protection des ressources naturelles et s’adapter aux changements climatiques, a souligné le ministre qui s’exprimait, jeudi en visioconférence, lors du Sommet des Nations Unies sur les Systèmes alimentaires tenu dans le cadre de la 76è session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.