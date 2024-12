Régionalisation avancée: nouveau coup de pouce pour autonomiser les régions ; Secours et remorquage de véhicules: Kayouh annonce un nouveau cahier des charges ; Gaz naturel : comment le Maroc compte structurer le secteur ; Transition écologique en Méditerranée : une nouvelle initiative de l’UE inclut le Maroc ; La recette de la réforme des retraites sera prête avant mai ; Le ministère de l’Intérieur contrôle les marchés… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi :

L’Opinion

Régionalisation avancée: nouveau coup de pouce pour autonomiser les régions

Depuis 2015, les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour atteindre les objectifs de la régionalisation avancée, mais les défis persistent. Sauf qu’avec l’agenda chargé du Royaume à horizon 2030, il est temps de passer à la vitesse supérieure. C’est la conclusion principale qu’on peut retenir de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée qui a eu lieu du 20 au 21 décembre à Tanger. L’urgence, aujourd’hui, est d’accélérer le transfert des compétences qui fait l’objet d’un consensus national. Les Régions sont désormais appelées à devenir des pôles d’investissement attractifs et à s’impliquer davantage dans la gestion de l’eau, l’aménagement du territoire et la transformation digitale. Plusieurs conventions-cadres ont été signées pour y parvenir, mais les résultats seront tributaires du degré d’autonomie des Conseils régionaux.

Secours et remorquage de véhicules: Kayouh annonce un nouveau cahier des charges

Dans le but d’améliorer la qualité et d’élever le niveau des véhicules utilisés dans ce secteur, plusieurs subventions ont été allouées pour le renouvellement des véhicules motorisés dédiés au remorquage. Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a déclaré que le ministère a lancé des initiatives visant à réviser le cahier des charges relatif à l’activité de secours et de remorquage des véhicules, en vigueur depuis le 19 février 2019. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du dialogue sectoriel engagé depuis décembre 2021 avec les associations et syndicats professionnels.

Le Matin

Gaz naturel : comment le Maroc compte structurer le secteur

L’État confirme ses ambitions de développer l’utilisation, à une large échelle, du gaz naturel, considéré comme l’énergie fossile émettant le moins de CO₂. Le Secrétariat général du gouvernement a, en effet, soumis, aux consultations publiques, un avant-projet de loi portant le numéro 67-24, qui viendra fixer les principes et les règles applicables à l’importation, l’exportation, le stockage, le transport, la distribution et la fourniture du gaz naturel. Le texte en projet, qui subira certainement des amendements tout au long du processus de son adoption, prévoit la création d’un gestionnaire public des réseaux de transport de cette source d’énergie et détaille les conditions, les règles et les obligations pour les futurs agrégateurs, fournisseurs et distributeurs.

Transition écologique en Méditerranée : l’UE mobilise 83,7 millions d’euros pour une nouvelle initiative incluant le Maroc

En janvier 2025, le programme de coopération euro-méditerranéenne «Interreg NEXT MED», financé par l’Union européenne, lancera un appel à projets à destination des pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée, dont le Maroc. Forte d’un budget de 83,7 millions d’euros, cette initiative vise à promouvoir des solutions collaboratives transnationales pour la résilience climatique, la décarbonation et la gestion durable des ressources, offrant au Maroc une opportunité stratégique pour renforcer son rôle dans la transition écologique régionale.

Al Akhbar

La recette de la réforme des retraites sera prête avant mai

Selon des sources gouvernementales, le gouvernement travaille sur la version finale du scénario de réforme des régimes de retraite, avec la perspective de présenter la recette de la réforme aux partenaires sociaux lors des cycles de dialogue social qui débuteront en mars prochain. Les textes s’y rapportant seront présentés aux deux chambres du Parlement lors de la prochaine session législative. Les sources ont souligné que la réforme d’urgence des régimes de retraite s’impose désormais à l’Exécutif, après que les réformes lancées par les gouvernements précédents n’ont pas réussi à maintenir les équilibres financiers des caisses de retraite, menacées de faillite d’ici 2028. La recette pour réformer les systèmes de retraite est déjà prête, selon ces mêmes sources.

Al Ahdath almaghribia

Conseil de sécurité: Blinken se félicite du partenariat avec le Maroc sur l’Intelligence artificielle

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a mis en avant devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le lancement par le Maroc et les Etats-Unis du Groupe des Amis de l’ONU sur l’Intelligence artificielle pour promouvoir et coordonner les efforts en matière de coopération numérique, notamment en ce qui concerne l’IA. «Cet été, les États-Unis et le Maroc ont créé un Groupe aux Nations Unies, ouvert à tous les États membres, où des experts de toutes les régions partagent les meilleures pratiques pour l’adoption de l’Intelligence artificielle», a indiqué Blinken, qui présidait un débat ministériel tenu récemment au Conseil de sécurité sur le rôle de l’Intelligence artificielle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le ministère de l’Intérieur contrôle les marchés

Dans le cadre du renforcement du contrôle et de la protection des droits des consommateurs au Maroc, le ministère de l’Intérieur a révélé que de début 2024 jusqu’à fin novembre de la même année, des comités mixtes de contrôle régionaux et locaux ont réalisé plus de 300.000 inspections couvrant divers marchés et points de vente de toutes sortes. Selon le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, 17.500 violations des dispositions des lois relatives à la protection des consommateurs, à la liberté des prix et à la concurrence et à la sécurité sanitaire ont été enregistrées, ajoutant que 13.800 rapports d’infractions ont été déférés aux autorités judiciaires compétentes afin qu’elles prennent les mesures nécessaires.