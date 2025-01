Le Maroc va réduire les prix de 190 médicaments ; Amnistie sur le cash: et après ? ; Une nouvelle école de formation des gardiens de la paix à Marrakech ; Le projet de loi sur la procédure pénale arrive enfin au parlement ; Mise à jour du plan d’aménagement de la pêcherie de la sardine… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

L’Opinion

Amnistie sur le cash: vers la fin de l’impunité fiscale?

Le montant déclaré dans le cadre de l’amnistie fiscale de l’année 2024 a atteint un record historique. Selon les derniers chiffres révélés par le gouvernement, 127 milliards de dirhams ont été régularisés, dont 125 milliards concernent les liquidités non déclarées et 2 milliards les avoirs détenus à l’étranger. Cet engouement s’explique en grande partie par la crainte du « bâton fiscal », autrement dit: la peur des sanctions fiscales potentielles. En effet, les citoyens concernés ont constaté une augmentation significative des recettes fiscales ainsi qu’une intensification des contrôles fiscaux. Cette opération de régularisation volontaire a représenté pour eux une ultime fenêtre d’opportunité avant un resserrement des dispositifs de contrôle.

Le Matin

Irrigation: un périmètre agricole de 4.300 ha à aménager à l’aval du futur barrage Kheng Grou à Figuig

Une opération hydro-agricole stratégique en projet dans la province de Figuig. En perspective de l’entrée en service du futur barrage Kheng Grou, en construction dans la région, le département de l’Agriculture planche sur l’aménagement d’un périmètre agricole de 4.300 à l’aval de cette infrastructure. L’étude de ce projet a été confiée au groupement Novec-XY Concept pour 3,2 millions de dirhams.

Al Akhbar

Le ministère de la Pêche s’apprête à mettre à jour le plan d’aménagement de la pêcherie de la sardine

Le Secrétariat d’État chargé de la pêche maritime s’oriente vers une modernisation complète de la pêcherie de la sardine afin de protéger cette espèce de poissons, qui connaît une grande pénurie et un déclin sans précédent sur les côtes nationales depuis près de trois ans. Selon les données, le Secrétariat envisage un ensemble de mesures qui seront adoptées, après concertation des professionnels, afin de mettre à jour le plan d’aménagement des pêcheries pélagiques (en particulier de la sardine), en fonction de l’état actuel des réserves. Ces mesures servent à réduire l’effort de pêche de chaque unité en limitant le nombre de navires qui y opèrent.

Rissalat Al Oumma

Marrakech: ouverture d’une école de formation des gardiens de la paix, une nouvelle structure pour soutenir le système de formation policière

À l’occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé, à Marrakech, à l’inauguration d’une nouvelle école de formation policière portant le nom « École de formation des gardiens de la paix de Marrakech ». Cette école s’assigne pour mission principale de renforcer le système de formation policière et d’accroître la capacité d’accueil des structures policières dédiées à la formation, à travers des programmes de formation de base au profit d’une partie des nouvelles promotions de stagiaires relevant du cycle des gardiens de la paix, en plus de la contribution à l’enrichissement et au renforcement des programmes de formation continue.

Al Ittihad alichtiraki

Droits humains: Bouayach reçoit en Italie le Prix de la Fondation Méditerranée 2025

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mme Amina Bouayach a reçu, vendredi à Naples, en Italie, le Prix de la Fondation Méditerranée 2025, et s’est faite « Ambassadrice de la Fondation États-Unis du Monde » pour « sa riche et indéniable contribution en matière de défense des droits humains ». Intervenant à l’ouverture de cette cérémonie, le président de la Fondation, Michael Capasso a salué l’apport considérable de Mme Bouayach en matière des droits de l’Homme à l’échelle nationale et internationale, soulignant que ce prix est une marque de reconnaissance pour son dévouement et son dynamisme.

Assahra almaghribia

Nouvelle décision pour réduire les prix de 190 médicaments

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a annoncé que le gouvernement s’apprête à rendre une décision visant à réduire les prix de 190 médicaments se rapportant aux maladies chroniques. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts visant à réviser périodiquement les prix de nombreux médicaments, a indiqué Tehraoui, soulignant que la liste comprend actuellement plus de 5.350 médicaments qui ont été réduits jusqu’à présent et publiés au Bulletin officiel depuis 2021, en plus de la récente réduction de 169 médicaments traitant les maladies chroniques.

Rissalat Al Oumma

Plusieurs mois après l’approbation du gouvernement, le projet de loi sur la procédure pénale arrive au Parlement

Le gouvernement a renvoyé le projet de loi n° 03.23 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale au bureau de la Chambre des représentants, plus de quatre mois après son approbation lors du conseil de gouvernement. Le bureau devrait renvoyer ce texte à la commission de la justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés qui, en coordination avec le gouvernement, fixera la date de sa présentation devant les députés avant d’entamer une discussion générale sur le contenu du projet de loi et un examen détaillé de ses articles, selon une source parlementaire.