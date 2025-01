La mortalité maternelle enfin en dessous de 70 pour 100.000 naissances ; Croissance, sécurité, stress hydrique, défense… les atouts et les défis du Maroc selon l’IRES ; Les cliniques privées sous le feu des critiques ; Secteur bancaire : l’IA, vecteur d’un nouvel essor ; Investissements et climat des affaires : le grand oral de Karim Zidane ; Regain d’optimisme chez les franchises… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi :

Le Matin

La mortalité maternelle enfin en dessous de 70 pour 100.000 naissances

Le ministre de la Santé a salué la réduction spectaculaire du taux de mortalité maternelle, qui a chuté de 70% en l’espace de deux décennies. Ce recul témoigne, selon lui, des efforts constants du Royaume pour améliorer la santé reproductive et renforcer les soins obstétriques. Toutefois, ces avancées notables masquent des disparités criantes, notamment dans les zones rurales reculées, où des scènes poignantes mettent en lumière les défis persistants liés à l’accès aux soins. Ce contraste entre progrès accomplis et défis devant être relevés illustre le long chemin qu’il reste à parcourir pour assurer un accès équitable et universel aux services de santé dans toutes les régions du Maroc.

Croissance, sécurité, stress hydrique, défense… les atouts et les défis du Maroc selon l’IRES

Le Maroc affiche des performances contrastées dans son positionnement international, selon le nouveau Tableau de bord stratégique publié par l’Institut Royal des études stratégiques (IRES) en octobre 2024. Cette 12e édition, qui analyse 189 indicateurs stratégiques, révèle une amélioration notable dans des domaines comme la paix et sécurité internationales et la connectivité maritime, mais pointe aussi des faiblesses persistantes, notamment sur le plan économique et social. Le document met en lumière les défis majeurs auxquels le Royaume fait face, particulièrement en matière de souveraineté alimentaire, de disponibilité des ressources en eau et de développement du capital humain, dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes.

Petite oléiculture : l’ADA engage Capital RH pour assurer le suivi du programme de plantation de 18.000 ha d’oliviers

L’Agence pour le développement agricole vient de mandater le cabinet Capital RH afin de l’accompagner dans le processus de gestion des décaissements et le suivi du programme de développement de l’oléiculture pour les petits agriculteurs. Financé par la Banque islamique de développement (79 millions de DH), ce projet concerne cinq régions oléicoles du Royaume et porte sur la plantation 18.000 ha d’oliviers, l’aménagement hydroagricole sur 136 km en plus de l’aménagement des pistes pour le désenclavement des périmètres de production sur une longueur d’environ 49 km.

Les cliniques privées sous le feu des critiques, Amine Tahraoui met en avant l’effort d’investissement public

Le secteur de la santé marocain, déjà miné par des inégalités criantes, voit les cliniques privées au cœur des controverses. Accusées de capter l’essentiel des ressources et de profiter des failles du système public, elles ont été vivement critiquées par les députés lors de la session des questions orales, tenue lundi à la Chambre des représentants. Face à ces attaques, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a tenté de rassurer en exposant un plan de réformes pour rééquilibrer l’accès aux soins.

Les Inspirations éco

Change : La situation nette du Maroc toujours débitrice mais en légère résorption

La position extérieure globale (PEG) s’apprécie. Le baromètre de la situation patrimoniale du Maroc vis-à-vis du reste du monde révèle une situation nette débitrice de 785 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, selon les données publiées par l’Office des changes. Cette évolution est principalement due à l’augmentation de 13,6 MMDH des avoirs financiers portés par la hausse des « autres investissements », en hausse de 5,4 MMDH, et des « investissements de portefeuille » de 4,2 MMDH. Ces performances témoignent d’un regain d’attractivité des actifs financiers marocains sur la scène internationale.

Secteur bancaire : l’IA, vecteur d’un nouvel essor

Dans un contexte mondial marqué par la montée en puissance de la digitalisation, le secteur bancaire explore de nouveaux horizons grâce à l’intelligence artificielle. Véritable technologie de rupture, l’IA s’impose comme un levier stratégique pour transformer les modèles d’affaires et redéfinir la performance commerciale des agences. Une étude récente, menée par Rachid Maghniwi et Mustapha Oukassi, respectivement doctorant et professeur chercheur à l’Université Mohammed V de Rabat, met en lumière l’impact significatif de cette innovation sur les banques marocaines, en dévoilant à la fois ses promesses et ses défis.

Investissements et climat des affaires : le grand oral de Karim Zidane

Le grand oral de Karim Zidane, mardi à la deuxième chambre du Parlement, a été riche en enseignements. Répartition régionale de l’investissement, réforme des CRI, nouvelle charte de l’investissement, investissements directs étrangers… rien n’a été laissé de côté. Le ministre délégué a annoncé à cette occasion qu’une feuille de route stratégique a été mise en place afin d’améliorer le climat des affaires. Cette dernière, qui doit permettre de définir les chantiers prioritaires pour la période 2023-2026, se décline en 46 initiatives visant à faciliter l’acte d’investir. La finalité étant de créer des conditions favorables pour capter davantage d’investissements émanant de ressortissants étrangers ou de Marocains du monde.

Matières dangereuses : les transporteurs obtiennent enfin gain de cause

Le transport des marchandises dangereuses au Maroc s’apprête à franchir un cap décisif avec l’élaboration d’un projet de décret attendu depuis plus d’une décennie. Ratifié en 2001 et promulgué en 2011, l’accord ADR se voit enfin complété par un cadre réglementaire ambitieux, soumis à la concertation des acteurs du secteur. Véhicules homologués, formations obligatoires et contrôles renforcés, ce texte vise à aligner le pays sur les normes internationales et à garantir une sécurité optimale.

L’Opinion

Secteur de la minoterie : 14 unités en arrêt d’activité prolongé

Selon les nouvelles données annuelles de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL), le nombre des moulins en activité a atteint, fin 2024, 141 unités dont 113 sont dédiées à la mouture du blé tendre, 16 sont dédiées à la mouture du blé dur (semoule) et 12 sont dédiées à la mouture de l’orge. Quant à la répartition géographique des usines, les mêmes données montrent qu’environ la moitié du nombre d’usines est concentrée dans les régions de Casablanca-Settat, Fès-Meknès et Marrakech-Safi. L’ONICL fait remarquer que 14 minoteries à blé tendre sont en arrêt d’activité prolongé (supérieur à 3 mois) durant les 5 dernières années.

Libération

Réseau électrique national de transport : près de 30 MMDH d’investissements entre 2024 et 2030

Un investissement de près de 30 milliards de dirhams (MMDH) dans le réseau électrique national de transport a été alloué pour la période 2024-2030, « sans tenir compte du projet de liaison électrique haute tension supplémentaire de 3 GW entre le Sud et le Centre du Royaume », a indiqué la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. En réponse à des questions orales à la Chambre des représentants sur « la stratégie de développement et de promotion des investissements dans les énergies propres », Benali a souligné que pour la première fois, le secteur privé aura la possibilité d’investir dans ce réseau « en cas de nécessité ».

L’Economiste

Regain d’optimisme chez les franchises

Après des passages à vide et des fermetures en série dans le commerce en réseau suite au Covid, la situation commence à se redresser. La Fédération marocaine de la franchise (FMF) confirme ce revirement positif. L’arrivée de nouveaux entrants et d’enseignes de renom aiguise les appétits des investisseurs. Mieux encore, à la veille de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et du Mondial 2030, les projets de centres commerciaux dans les gares ferroviaires, les aéroports… mobilisent un montant global de plus de 10 milliards de DH. Pour saisir les nouvelles opportunités, la FMF organise son 1er salon international février prochain à Casablanca.

Annahar almaghribia

Les banques refusent de recevoir des fonds importants, exigeant des justifications de leurs sources

Les premiers jours de l’année 2025 ont vu des commerçants affluer vers les établissements bancaires dans le but de déposer des sommes importantes, estimant que la procédure de paiement de 5% des revenus injustifiés était toujours en vigueur. Les agences bancaires ont repoussé la démarche des clients, en demandant de produire des justificatifs des sommes importantes à déposer. L’Office des Changes a annoncé que le processus de règlement automatique des biens et d’actifs établis à l’étranger a enregistré au cours de l’année 2024, un total de 658 déclarations, tandis que le total des montants qui ont été déclarés s’élève à plus de 2 milliards de dirhams.

Al Akhbar

Commission nationale des investissements : 171 projets approuvés, dont 53 financés par des investissements étrangers

La Commission nationale des investissements a approuvé un total de 171 projets, dont 53 financés par des investissements étrangers provenant de 18 pays, pour un montant global estimé à environ 94 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane. En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, Zidane a assuré que ces projets, approuvés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte de l’investissement, contribueront à la création de plus de 54.000 emplois.

Al Ahdath almaghribia

Hicham Sabiry : 488 grèves avortées

Le secrétaire d’État chargé du travail, Hicham Sabiry, a révélé que les interventions des inspecteurs du travail ont permis d’éviter 488 grèves dans 483 institutions, ce qui a contribué à renforcer la paix sociale dans les entreprises. En réponse aux questions des conseillers lors de la session hebdomadaire des questions, Sabiry a souligné qu’en septembre 2024, les inspecteurs du travail avaient traité 18.227 plaintes, notant que 23.819 conflits individuels et 531 conflits collectifs ont eu lieu en 2024.

Al Massae

Une nouvelle grève paralyse les hôpitaux du Royaume la semaine prochaine

Une nouvelle escalade dans les hôpitaux du Royaume. La Coordination syndicale nationale du secteur de la santé a annoncé une grève nationale le mercredi 15 janvier dans tous les établissements hospitaliers, à l’exception des services des urgences et de la réanimation. Cette grève, qui s’accompagnera d’une manifestation devant le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale, a été décrétée pour exiger « la mise en œuvre complète, correcte et rapide de tous les points de l’accord signé avec le gouvernement en juillet 2024 », six mois après sa signature, selon la coordination syndicale.

Al Alam

Formation d’une commission gouvernementale chargée d’élaborer l’avant-projet de réforme sur le Code de la famille

Le gouvernement est passé à l’étape suivante en ce qui concerne la préparation de l’avant-projet de loi modifiant et complétant le Code de la famille, en y intégrant les amendements proposés, selon des sources du quotidien. Ainsi, ces sources ont affirmé que le gouvernement a formé une commission pour rédiger l’avant-projet de la version finale comportant les amendements proposés, notant que cette commission comprend des représentants des départements gouvernementaux concernés, notamment le ministère de la Justice, le ministère de la Solidarité de l’Insertion sociale et de la Famille, le Secrétariat général du gouvernement et des représentants du pouvoir judiciaire.