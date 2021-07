Covid-19: attention à l’amnistie sociale !, Les travaux de la Galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri totalement achevés, Indemnité de chômage: 1,2 milliard de dirhams pour 97.000 bénéficiaires, Baraka: toute alliance de l’Istiqlal dépend d’un « programme commun »…Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue jeudi:

L’Economiste

Covid-19: attention à l’amnistie sociale !

Les entreprises affiliées à la CNSS, impactées par la pandémie du coronavirus, ont jusqu’au 25 septembre prochain pour bénéficier de l’annulation des majorations et autres astreintes relatives à juin 2020 et exercices antérieurs. Pour être éligible, l’affilié doit avoir fait l’objet d’une fermeture administrative, enregistré une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 et ne pas employer plus de 500 salariés et stagiaires en formation d’insertion. Les structures dont les effectifs dépassent 500 salariés ou dont la baisse du chiffre d’affaires varie entre 25% et 50% devront transmettre leur demande pour examen à une commission dédiée.

L’Opinion

Les travaux de la Galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri totalement achevés

Lancés par Lydec en décembre 2018, les travaux de réalisation de la galerie de stockage des eaux pluviales de Hay Sadri à Casablanca, sont totalement achevés. Une visite de terrain a été effectuée lundi dans ce grand chantier dont l’objectif est de protéger le quartier « Hay Sadri » et les quartiers avoisinants contre les inondations à travers le stockage d’un volume d’eaux pouvant aller jusqu’à 14.000 m³ durant les épisodes pluvieux. Cet ouvrage d’un coût de 182 millions de DH, protègera aussi l’avenue Mohamed Bouziane ainsi que le boulevard 10 mars contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie décennale (22 mm/heure).

Baraka: toute alliance de l’Istiqlal dépend d’un « programme commun »

Alors que les échéances électorales approchent à grands pas, le débat sur les prochaines alliances partisanes s’invite de plus en plus sur la scène médiatique. Interrogé sur sa position vis-à-vis d’une potentielle alliance avec les partis de l’opposition, le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a affirmé que toute alliance dépend d’un terrain d’entente, autrement dit d’un programme commun. “Jusqu’à présent, ce terrain n’existe pas”, a-t-il fait savoir dans une interview accordée à Médias 24. Il a aussi clarifié que le Parti de l’Istiqlal exige une certaine homogénéité des programmes comme condition sine qua non de toute alliance future afin d’éviter l’échec de la majorité actuelle, émiettée par les alliances contre-nature.

Aujourd’hui le Maroc

Indemnité de chômage: 1,2 milliard de dirhams pour 97.000 bénéficiaires

L’indemnité pour perte d’emploi (IPE) va ratisser plus large. En tout cas, c’est l’objectif principal d’un projet de loi en cours d’adoption. En attendant, le dispositif mis en place depuis 2014 s’approche de la barre des 100.000 bénéficiaires. Un seuil qui sera atteint dans les prochains mois. En effet, selon les dernières statistiques disponibles, le nombre de bénéficiaires a atteint au 15 juin dernier 96.826 personnes avec un total d’indemnités estimé à 1.256 millions de dirhams (1,25 milliard de dirhams).

Al Ittihad Al Ichtiraki

Pays-Bas: la Cour suprême confirme la condamnation de Geert Wilders pour discrimination à l’égard de la communauté marocaine

La Cour suprême néerlandaise a confirmé, mardi, la condamnation du leader de l’extrême droite Geert Wilders pour discrimination à l’égard de la communauté marocaine. Poursuivi plusieurs fois en justice pour incitation à la haine et à la discrimination raciale et religieuse, Geert Wilders, chef du parti xénophobe et europhobe « PVV », avait promis en 2014 « moins de Marocains » aux Pays-Bas. Il avait été condamné en appel pour « insulte collective » en septembre 2020. Avec ses propos, Wilders « a offensé tout un groupe de personnes », « à cause de leur origine », a indiqué le magistrat de la Cour suprême néerlandaise, Vincent van den Brink.

Bayane Al Yaoum

L’Expo 2020 Dubaï, un temps fort d’expression pour le Royaume sur la scène internationale

L’Expo 2020 Dubaï constitue une opportunité unique de créer un temps fort d’expression pour le Royaume sur la scène internationale et de promotion des talents marocains, a affirmé la Commissaire Générale de la Section marocaine, Nadia Fettah Alaoui. Cette exposition sera l’un des premiers rassemblements d’envergure mondiale depuis l’apparition de la pandémie, a-t-elle relevé, estimant qu’il s’agit d’une raison de plus pour le Maroc pour être présent parmi les 190 pays participants, pour partager sa vision ambitieuse d’un avenir durable, et apporter sa contribution aux efforts et à la collaboration mondiale pour une relance économique post-Covid.