La TPME premier employeur, mais discriminée ! ; Plus-values immobilières: l’abattement de 70% prolongé jusqu’en 2030 ; Conserves de tomates: Le Maroc se protège contre les importations d’Égypte ; Huile d’olive: des importations exonérées pour stabiliser un marché en crise ; Stratégie de lutte contre la corruption : 76% des projets réalisés ; Produits dérivés du cannabis : des compléments alimentaires au CBD arrivent sur le marché… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

Les Inspirations éco

La TPME premier employeur, mais discriminée !

Dans son rapport de 2024, l’Observatoire de la TPME lâche une petite bombe. Contrairement aux idées reçues, y compris dans certains centres de décision, le véritable moteur de l’emploi au Maroc est bel bien la petite et moyenne entreprise. Si plus de 8 entreprises sur 10 déclarent moins de dix salariés à la CNSS, 73% des emplois sont du fait de petites structures à la taille très variable. La part des entreprises employant entre 11 et 50 salariés, leur part s’élève à 11,1% en 2023. La population de ces fantassins de l’emploi va de la TPE (3 à 10 employés) à la petite entreprise (10 à 50 salariés) en passant par la grosse PME, qualifiée de «moyenne entreprise» dont les effectifs oscillent entre 50 et 175 employés.

Plus-values immobilières: l’abattement de 70% prolongé jusqu’en 2030

La Loi de finances 2025 apporte plusieurs modifications clés concernant le régime particulièrement avantageux de l’abattement de 70% sur les plus- values de cession d’actifs immobilisés par les entreprises. Mais ce n’est pas tout, le champ d’application de l’abattement est également élargi. Alors qu’auparavant, les terrains et constructions en étaient exclus, ces actifs immobiliers pourront à présent bénéficier de l’avantage fiscal, à compter de 2025. Qu’il s’agisse de cessions de locaux, d’usines ou de terrains à bâtir, l’entreprise pourra déduire 70% de la plus-value réalisée.

Conserves de tomates: Le Maroc se protège contre les importations d’Égypte

Depuis le 24 décembre, un droit anti-dumping définitif de 29,93% est appliqué sur les importations de conserves de tomates originaires d’Égypte, et ce, pour une durée de cinq ans. Cette mesure fait suite à une enquête approfondie menée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, révélant des pratiques de dumping ayant causé un préjudice important à la production nationale. Cette décision de l’ADII concrétise l’arrêté conjoint des ministres de l’Industrie et du Commerce et de l’Économie et des Finances, publié au Bulletin officiel n° 7363 du 23 décembre 2024.

L’Opinion

Huile d’olive: des importations exonérées pour stabiliser un marché en crise

La filière oléicole marocaine traverse une crise sans précédent. Selon les prévisions du ministère de l’Agriculture, la campagne 2024/2025 enregistrera une baisse de 11 % par rapport à l’année précédente et une chute drastique de 40 % par rapport à une année de production normale. Cette situation a entraîné une flambée des prix à l’échelle nationale, provoquant des tensions sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une mesure exceptionnelle : l’importation exonérée de droits de douane et de TVA de 20.000 tonnes d’huile d’olive pour l’année 2025. Cette initiative vise à stabiliser les prix et à garantir un approvisionnement suffisant pour le marché national.

Tourisme: lancement d’une stratégie promotionnelle pour la CAN 2025

Après avoir annoncé un bilan positif pour 2024 avec 15,9 millions de touristes et 97 milliards de dirhams de recettes, l’Office national marocain du tourisme se prépare à une année 2025 pleine de promesses, en mettant la CAN 2025 au cœur de sa stratégie pour booster l’attractivité du Maroc. Avec des campagnes innovantes comme «Terre de Lumière» et «Ntla9awladna», l’Office vise à captiver les voyageurs tout en renforçant l’offre interne. L’expansion des sièges aériens, la refonte du portail Visit Morocco, et l’augmentation des nuitées et clients visent à propulser le Maroc vers de nouveaux sommets, consolidant ainsi sa place parmi les destinations les plus prisées au monde.

Baraka annonce de nouveaux programmes pour entretenir les routes rurales

Dans sa réponse à des questions sur les routes, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des Conseillers, le ministre de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka a expliqué que le ministère a œuvré de manière objective dans le cadre de l’entretien et de l’équipement des routes, précisant que la proportion de routes en bon état ne dépassait pas les 60 % et que les efforts consentis ont permis d’améliorer ce chiffre, qui est aujourd’hui de 64 % pour les routes en bon ou excellent état. Il a souligné que des efforts avaient été faits pour réduire les disparités spatiales en matière d’entretien et d’équipement des routes rurales et nationales, en améliorant leur état, notant que des disparités subsistent entre régions quant à la proportion de routes en bon ou excellent état.

Le Matin

Stratégie de lutte contre la corruption : 76% des projets réalisés, mais la bataille est loin d’être gagnée

Avec un taux de réalisation de 76%, les projets prévus dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption semblent avancer convenablement. Ces résultats encourageants témoignent de la volonté du gouvernement de mener à bien ce chantier majeur, de moraliser la vie publique et de renforcer sa transparence. Toutefois, ces chiffres soulignent également l’ampleur du chemin restant à parcourir pour éradiquer ce fléau qui menace la confiance des citoyens et freine le développement du pays. Lors de la séance parlementaire réservée aux questions orales organisée lundi, la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a présenté un bilan des avancées accomplies, tout en insistant sur la nécessité de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés.

Produits dérivés du cannabis : des compléments alimentaires au CBD arrivent sur le marché

Le groupement d’intérêt économique RTCV (Rif Taounate Chefchaouen Ventures) se positionne sur le marché en pleine expansion des produits dérivés du cannabis. Après le succès de sa gamme de cosmétiques, il s’apprête à introduire une série de compléments alimentaires innovants à base de CBD (cannabidiol). Les produits seront commercialisés en pharmacie et parapharmacie dans les deux prochaines semaines. Ils seront également disponibles dans le shop Cannaflex, la première boutique de cannabis légal au Maroc. Ce lancement marque une étape importante pour le développement du secteur. RTCV, en misant sur la recherche et l’innovation, confirme son ambition de devenir un acteur majeur des produits à base de CBD, offrant aux consommateurs marocains des solutions naturelles pour améliorer leur bien-être.

Le collectif des syndicats de la santé annonce un mouvement de protestation dès début 2025

Le secteur de la santé est depuis plusieurs mois en proie à des tensions récurrentes. Les rapports entre les professionnels et l’autorité de tutelle ne cessent de se détériorer donnant lieu à un bras de fer se traduisant par une série de mouvements de protestation. Après plus de deux semaines de grèves menées par les médecins, ce sont désormais les professionnels de santé -cadres médicaux et paramédicaux- qui annoncent la reprise des mobilisations dès le début de l’année. Une situation qui menace de compromettre sérieusement la mise en œuvre des réformes tant attendues pour moderniser et renforcer le système de santé.

Appel à projets pour la transition agroécologique des petites exploitations agricoles

L’Agence pour le développement agricole (ADA) accélère la mise en œuvre du programme «IHYAE», issu de la stratégie Génération Green, pour revitaliser les territoires ruraux par l’emploi et l’entrepreneuriat. Elle vient de lancer un appel à projets destiné à accompagner les petites exploitations agricoles dans leur transition agroécologique. Treize groupements d’ONG nationales et internationales, présélectionnés, sont désormais invités à soumettre leurs propositions.

Al Akhbar

Création d’une unité de recyclage des déchets à la prison de Tamesna

La prison locale de Tamesna a abrité la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus et la coopérative At-Tawafouk œuvrant dans le domaine du recyclage des déchets, pour la création d’une unité spécialisée dans la collecte et le tri des déchets en vue de leur recyclage. La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la démarche de la DGAPR visant l’intégration de la dimension environnementale comme axe transversal de sa stratégie incluant l’environnement, le genre et la précarité, dans la gestion des affaires pénitentiaires, et la mise en œuvre du programme des prisons productives, qui vise à créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les détenus, selon une perspective qui allie la réhabilitation et écologie.

Al Ahdath almaghribia

Loi sur la grève : le gouvernement soulagé, un syndicat monte au créneau

Au moment où la Chambre des représentants a approuvé la loi sur la grève, les voix opposées au projet de loi sont passées de la menace à l’activation d’un programme d’escalade, notamment de la part de la CDT, qui a décidé d’observer une grève générale. Le syndicat a tenu une réunion de son bureau exécutif, mercredi, en réponse à l’adoption de la loi sur la grève. Une source syndicale a fait savoir au journal que “la tendance générale s’oriente vers la décision d’une grève générale”, ajoutant que le syndicat, qui a déjà pris la décision de faire grève lors de son dernier conseil national, entend la confirmer lors de la réunion du bureau exécutif.