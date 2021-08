Curricula et programmes scolaires : le renouvellement en marche, Covid-19 : les transporteurs touristiques face au risque de faillite, Autocars de transport routier: capacité fixée à 50%, Énergie électrique: hausse de 15,5% de la production au T2-2021, Casablanca, la deuxième ville la plus sûre en Afrique…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de jeudi:

L’Economiste

Curricula et programmes scolaires : le renouvellement en marche

Le canevas pour la préparation du curricula et des programmes scolaires vient d’être tranché. C’est le dernier conseil de gouvernement qui l’a décidé sur proposition du ministre Saaïd Amzazi à travers l’adoption d’un projet de décret. Ainsi il s’agit de la mise en place de la Commission permanente chargée du renouvellement et de l’adaptation continus des curricula, des programmes de formations de différentes composantes du système d’éducation, de formation et de la recherche scientifique. Cette structure très attendue dans le dispositif d’enseignement, devra démarrer son travail dès la publication du décret au Bulletin officiel.

L’Opinion

Covid-19 : les transporteurs touristiques face au risque de faillite

En proie à une crise sans précédent, un bon nombre de transporteurs touristiques risquent de fermer boutique, selon les témoignages de plusieurs professionnels affiliés à la Fédération nationale du transport touristique. La plupart d’entre eux risquent de mettre la clé sous la porte, à cause des dettes accumulées auprès des établissements de crédit, qui leurs demandent de s’acquitter de leurs échéances, sous menace de poursuites judiciaires. Face à cette situation qui dure depuis plus de 18 mois, les propriétaires de sociétés peinent à obtenir de nouveaux reports du paiement de leurs créances, malgré les accords qui ont été trouvés avec le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), par l’entremise du ministère du Tourisme.

Aujourd’hui Le Maroc

Tourisme : 3 MDH pour l’optimisation de l’activité commerciale de l’ONMT

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) alloue trois millions DH pour renforcer et optimiser son activité commerciale pour la période post-crise. La crise sanitaire du Covid-19 sans précèdent impose une redéfinition du business model de l’ONMT, de sa mission, de son réseau de partenaires et donc de son mode organisationnel afin de s’y adapter. Dans ce contexte particulier et afin de préparer le redémarrage de l’activité touristique, l’ONMT envisage la définition et la mise en place d’une nouvelle organisation commerciale moderne et renouvelée, en rupture avec l’organisation actuelle et en concordance avec une nouvelle mission et un nouveau positionnement. Cette nouvelle organisation commerciale devra permettre la maximisation des recettes de la marque touristique Maroc en assurant sa promotion et sa distribution à travers le monde.

Accidents de la circulation: 15 morts et 2.014 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

Quinze personnes ont été tuées et 2.014 autres blessées, dont 73 grièvement, dans 1.465 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 16 au 22 août 2021. Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, à l’inadvertance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction sans usage de signal, au défaut de maîtrise des véhicules, au non-respect du stop, au changement de direction non-autorisé, au non-respect des feux de signalisation, aux dépassements défectueux, à la circulation sur la voie gauche, à la circulation en sens interdit et à la conduite sous l’emprise de l’alcool, a indiqué mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Libération

Énergie électrique: Hausse de 15,5% de la production au T2-2021

La production de l’énergie électrique s’est renforcée de 15,5% au deuxième trimestre de 2021 après une baisse de 11,7% durant la même période une année auparavant, pour clôturer le premier semestre 2021 sur une hausse de 7,9%, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette évolution est attribuable à la hausse de la production privée de 7,2%, de celle de l’ONEE de 11,3% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 6,6%, précise la DEPF dans sa dernière note de conjoncture. Dans un contexte de hausse de l’énergie nette appelée de 6,9% à fin juin 2021, après un recul de 4% un an plus tôt, le volume des importations de l’énergie électrique s’est replié de 26,9% à fin juin 2021 (après +76,8% l’année précédente), alors que le volume exporté s’est accru de 51,3% (après -68,4% un an auparavant).

Al Alam

Autocars de transport routier: capacité fixée à 50%

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a décidé, mardi, de réduire à moitié, soit 50 %, la capacité des véhicules destinés au transport des personnes. Une circulaire signée par le directeur des transports terrestres et de la logistique, adressée aux directeurs régionaux du ministère des tutelle, a justifié cette décision par l’augmentation des cas de coronavirus enregistrée ces derniers jours.

Casablanca, la deuxième ville la plus sûre en Afrique

Casablanca occupe la 55e place au niveau mondial et la 2e au niveau africain dans l’indice des villes les plus sûres de l’Economist Intelligence Unit (Londres), devançant Lagos au Nigeria et Le Caire en Egypte. Dans ce classement qui a concerné 60 villes métropolitaines du monde entier, la capitale économique a été classée dans la catégorie des villes ayant un niveau de sécurité moyen de 53,5 sur 100 points. Ce classement repose sur plusieurs critères liés à la sécurité dont la sécurité numérique et la sécurité des personnes, ainsi que la sécurité sanitaire, environnementale et de l’infrastructure.

Le Matin

Le Maroc sera toujours aux côtés de la Libye sans aucune ingérence ou agenda

Le Maroc sera toujours aux côtés de la Libye sans aucun agenda si ce n’est celui de la sécurité et de la stabilité de ce pays, a affirmé, à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Le Royaume sera toujours aux côtés de la Libye, en accompagnant ses efforts et ceux de la communauté internationale, sans aucune ingérence ou agenda si ce n’est celui de la sécurité et de la stabilité de ce pays, puisque cette question est capitale pour la région maghrébine qui fait face à plusieurs défis, a souligné Bourita lors d’un point de presse conjoint avec le vice-président du conseil présidentiel libyen, Abdallah Al-Lafi, à l’issue de leurs entretiens. Le ministre a aussi affirmé qu’il a fait part au responsable libyen du soutien du roi Mohammed VI au processus politique en Libye, aux réalisations du conseil présidentiel et des pouvoirs exécutifs provisoires, ainsi qu’à tous les efforts libyens visant à surmonter les difficultés et à répondre aux aspirations des Libyens.