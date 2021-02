Infantino parle du football au Maroc, un schéma directeur des zones logistiques pour Dakhla, 650 personnes en situation de handicap recrutées depuis 2018, le Maroc de plus en plus connecté, 5.843 dossiers traités en 2019 par l’institution du Médiateur du Royaume… Voici quelques-uns des titres développés par la presse nationale de ce jeudi

L’Economiste

CRI Casa-Settat : coup d’envoi du programme “Qimam”

• Le Centre régional d’investissement de Casa-Settat vient de donner le coup d’envoi du programme “Qimam” (sommets) en simultané sur 5 sites de la région. Suite à un appel à candidature lancé en décembre 2020, 100 TPME relevant du territoire de la région ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme d’accompagnement lancé par le CRI avec le Centre marocain de l’innovation et l’entreprise solidaire (MCISE). L’objectif de ce premier bootcamp d’intégration est la sensibilisation et l’information mais également le diagnostic et l’analyse des besoins des entrepreneurs participants et de leurs entreprises afin d’identifier les besoins en termes de formation et ainsi concevoir au mieux le programme d’accompagnement qui s’étalera sur une période de 6 mois. A l’issue de ce bootcamp, 50 entreprises seront sélectionnées pour continuer le chemin “Qimam” avec au programme des séances de formation, du mentoring et des bootcamps de prototypage et d’accélération.

Dakhla se dote d’un schéma directeur des zones logistiques

•Le schéma directeur des zones logistiques de la région Dakhla Oued Eddahab a été présenté récemment à Dakhla, dans la perspective de renforcer l’attractivité économique de la région. Ce schéma directeur s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique et dans le sillage d’une e parfaite déclinaison de son premier axe se rapportant au développement des zones logistiques et à la massification des flux de marchandises. L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) a présenté les résultats de l’étude de marché pour développer des zones logistiques au niveau la région Dakhla Oued Eddahab, portant sur la mise en place de deux zones logistiques, érigées sur une superficie de 55 Ha afin de répondre aux différents besoins locaux, régionaux et internationaux, y compris les échanges avec l’Afrique subsaharienne.

Aujourd’hui le Maroc

Maroc-UE : 35 milliards d’euros d’échanges de biens en 2020

• Les échanges de biens entre le Maroc et l’Union européenne ont totalisé 35 milliards d’euros en 2020, en baisse par rapport aux 3 dernières années à cause de la crise sanitaire de Covid-19, selon la Délégation de l’Union européenne à Rabat. Ce montant est composé de 15 milliards d’euros d’exportations marocaines vers l’UE et 20 milliards d’exportations UE vers le Royaume, selon un document de la Délégation, remis aux journalistes en marge d’un point de presse de l’ambassadrice de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey. Le commerce Maroc-UE représente près de 60% des échanges extérieurs du Royaume, poursuit la même source, ajoutant que le Maroc est également le 1er partenaire de l’UE en Méditerranée du Sud. Pour leur part, les échanges commerciaux agricoles entre le Maroc et l’UE ont atteint près de 4,6 milliards d’euros en 2020, représentant 13% des échanges totaux de biens entre les deux parties, relève la même source.

Maroc le Jour

L’institution du Médiateur du Royaume a reçu 5.843 dossiers en 2019

• . L’institution du Médiateur du Royaume a reçu 5.843 dossiers d’orientations, de doléances et de demande de règlement au titre de l’année 2019, selon le rapport annuel de l’Institution. Ces dossiers ont été répartis en 3.339 dossiers de doléances (57,15%), 2.503 dossiers d’orientation (42,84%) et une demande de règlement (0,02%), ajoute le rapport, précisant que parmi les 5.843 dossiers enregistrés en 2019, on distingue 1.472 intéressant cinq catégories et représentant 25,19% de l’ensemble des dossiers reçus. Une augmentation de 601 dossiers et un accroissement avoisinant les 22% ont été donc enregistrés par rapport à l’an précédent, ajoute la même source.

L’Opinion

Le Maroc de plus en plus connecté

• Le dernier rapport Digital 2021, publié par We Are Social et Hootsuite, montre que le Maroc comptait 27,62 millions d’internautes en janvier dernier. Le nombre d’internautes a augmenté de 2,3 millions (+9,1%) entre 2020 et 2021. En janvier 2021, il y avait 22 millions d’utilisateurs de médias sociaux. Aussi, le nombre d’utilisateurs de réseaux sociaux au Maroc a augmenté de 4,0 millions (+22%) entre 2020 et 2021. Ce nombre était équivalent à 59,3% de la population totale en janvier 2021. Pour ce qui est du moyen de connectivité, les Marocains semblent privilégier le téléphone. En effet, il y avait 43,47 millions de connexions mobiles au Maroc en janvier 2021.

Guelmim-Oued Noun: parution d’un guide des peintures et gravures rupestres

• Un guide des gravures rupestres de la région Guelmim Oued Noun a été récemment publié par la conservation régionale de la culture, en vue de mettre en valeur les sites de peintures et de gravures rupestres dont regorgent les provinces de Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni et Assa-Zag. Le guide témoigne de l’ouverture des chercheurs de l’université marocaine sur la recherche dans le domaine archéologique lié aux sites des peintures et gravures rupestres, dans l’optique d’accorder un intérêt particulier aux opérations d’inscriptions et de classements des sites de gravures rupestres de la région de Guelmim oued Noun sur la liste du patrimoine national.

Al Yaoum Al Maghribi

Infantino : Le Maroc, une locomotive pour le développement du football africain

• Le Maroc a un rôle clé à jouer pour le développement du football africain, a indiqué, mercredi à Salé, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, en visite de travail de deux jours au Maroc. « C’est un grand plaisir pour moi d’être ici au Maroc, un grand pays de football qui a un rôle de locomotive à jouer pour le développement du football dans le continent », a déclaré à la presse le président de la FIFA à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé. « Cette visite de travail est l’occasion de discuter de plusieurs sujets, notamment l’avenir du football marocain et africain », a-t-il relevé.

Otmani salue le recrutement de 650 personnes en situation de handicap depuis 2018

• Le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, a salué l’augmentation du nombre des personnes en situation de handicap qui ont été recrutées dans les administrations publiques à environ 650 personnes depuis décembre 2018, la date de déroulement du premier concours dédié à cette catégorie dans l’histoire du Maroc. Otmani, qui a visité mardi deux centres accueillant depuis lundi ce concours, a indiqué que « cette initiative s’inscrit dans le cadre du respect des engagements du gouvernement envers les personnes en situation de handicap », relevant que l’ambition est de leur offrir des possibilités d’intégrer la fonction publique après le passage d’un concours unifié, selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement.