Les médecins généralistes demandent une révision de la fiscalité de leurs cliniques, Retraite: l’âge de départ porté à 63 ans au RCAR, Démantèlement des avions: l’ONDA compte relancer l’appel d’offres, Une campagne nationale pour rendre hommage aux professionnels de la Santé…Voici quelques-uns des principaux titres développés par la presse nationale parue jeudi:

Al Massae

Les médecins généralistes demandent une révision de la fiscalité de leurs cliniques

La coordination syndicale des médecins généralistes du secteur privé a appelé à mettre en harmonie les cotisations des médecins généralistes du secteur privé à la CNSS et celles du personnel des professions assimilées. Elle a jugé opportun de prévoir un revenu forfaitaire réaliste qui place les cotisations des médecins généralistes au même niveau que celles des professions similaires, afin d’atteindre l’égalité et renforcer le budget des Caisses. Et afin d’assurer les équilibres budgétaires des Fonds de la protection sociale, cette Coordination a souligné la nécessité d’adopter le dispositif du parcours de soins coordonnés, en prévoyant l’obligation pour le patient de consulter en priorité le médecin traitant afin d’accéder aux soins.

L’Economiste

Retraite: l’âge de départ porté à 63 ans au RCAR

Les salariés de l’État affiliés au Régime collectif d’allocation des retraites (RCAR) partiront à la retraite à 63 ans. Avec ce changement, qui sera examiné jeudi par le Conseil de gouvernement , le RCAR s’alignera sur le régime de la CMR. Le départ à 63 ans sera progressif et s’étalera en principe en 3 ans. Cet ajustement permettra notamment de repousser la date d’apparition du premier déficit.

Démantèlement des avions: l’ONDA compte relancer l’appel d’offres

L’appel d’offres international pour l’aménagement d’un centre de stockage, de démantèlement et de recyclage des avions dans la région d’Oujda, lancé par l’Office national des aéroports (ONDA), s’est avéré infructueux. Le dernier délai pour soumissionner a expiré le 22 juin. Selon le top management, plusieurs allées et venues, de demandes de compléments d’information de la part des investisseurs potentiels ont eu lieu, mais le marché n’a pas été finalement attribué. Habiba Laklalech, directrice générale de l’ONDA, a déclaré que l’appel d’offres sera reconfiguré en tenant compte des observations des investisseurs potentiels et relancé dans les semaines à venir.

Maroc Le Jour

Une campagne nationale pour rendre hommage aux professionnels de la Santé

Le ministère de la Santé lance, à partir de ce mercredi, une campagne nationale pour rendre hommage à l’engagement et au dévouement des professionnels du secteur, en mettant en valeur leurs efforts quotidiens pour s’acquitter de leurs missions. Cette campagne, qui bénéficiera d’une large diffusion sur la télévision, la radio et les réseaux sociaux tout au long du mois de juillet, est une occasion, pour le ministère de la Santé, « d’exprimer toute la reconnaissance pour les efforts et les sacrifices considérables fournis, par les professionnels de santé, toutes catégories confondues, malgré les difficultés et les contraintes que connaît le système de santé, dans le but d’améliorer et d’optimiser les services de santé offerts aux citoyennes et citoyens et d’assurer leur continuité », souligne-t-on dans un communiqué.

Aujourd’hui Le Maroc

Al Omrane: 4,36 milliards de dirhams d’investissements engagés en 2020

La holding ayant tenu mardi son conseil de surveillance et son assemblée générale ordinaire dresse un bilan positif de son activité au titre de cette année exceptionnelle. Badr Kanouni, président du directoire, fait part de 4,36 milliards DH d’investissements engagés en 2020, en augmentation de 15% par rapport aux prévisions. Ce montant a en effet permis de lancer 17.576 unités et réaliser 15.165 nouvelles unités en propre et dans le cadre de partenariats. Selon M. Kanouni, le Groupe a pu achever au titre de la restructuration et mise à niveau urbaine 96.446 unités et lancer 85.875 autres. Sur le plan commercial, les réalisations du Groupe lui ont également permis de générer un chiffre d’affaires de 3,32 milliards DH, marquant ainsi une hausse de 8% par rapport aux prévisions.

Libération

Les conseillers votent une liquidation sur mesure de leur régime de retraite

La Chambre des conseillers a approuvé, mardi, une proposition de loi visant l’annulation et la liquidation du régime de retraite de ses membres dans le cadre de la deuxième lecture. La décision d’annuler et de liquider le régime de retraite des membres de la Chambre des conseillers a été prise à l’unanimité bien que le fonds gérant ces retraites n’ait enregistré aucun déficit similaire à celui du régime de retraite des députés.

Al Yaoum Al Maghribi

DGI: les recettes fiscales nettes à 144,8 MMDH en 2020

Les recettes fiscales globales nettes se sont élevées au titre de l’exercice 2020 à 144,8 milliards de dirhams (MMDH), en repli de 5,4% par rapport à 2019, selon la Direction générale des impôts (DGI). Cette performance correspond à un taux de réalisation de 106,5% de l’objectif cible actualisé de la Loi de Finances Rectificative (LFR-2020), précise la DGI qui vient de publier son rapport d’activité 2020. Et d’ajouter qu’en dépit du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), les recettes fiscales brutes ont atteint près de 156 MMDH durant l’année écoulée. Au détail, le rapport fait ressortir que les recettes brutes de l’impôt sur les sociétés (IS) se sont élevées à plus de 52,13 MMDH en 2020, ce qui représente un taux de réalisation de 113,5% des prévisions de la LFR. Les recettes nettes de l’IS se sont chiffrées à 51,58 MMDH, réalisées à hauteur de 113,4% comparativement aux prévisions de la LFR.

Al Ahdath Al Maghribia

Safi: hausse de 57% de la valeur des produits de la pêche au cours des 5 premiers mois de 2021

Les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés au niveau du port de Safi ont enregistré une hausse de 57% en valeur, durant les 5 premiers mois de l’année 2021 et ce, comparativement à la même période de l’année écoulée. Selon les données de l’Office National des Pêches (ONP), les produits de la mer commercialisés au niveau du port de Safi ont affiché à fin mai 2021, une hausse respective de 57% en valeur (137.874 KDH) et de 15% en poids, soit 20.038 tonnes, par rapport à la même période de l’année dernière (87.829 KDH en valeur et un volume de 17.403 tonnes).