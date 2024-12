Crypto-actifs: Bank Al-Maghrib met en place un cadre juridique dédié ; Transformation digitale des collectivités territoriales ; LGV Kenitra-Marrakech: NGE signe son premier contrat ferroviaire au Maroc ; Recensement du cheptel ovin et caprin: mobilisation dans le Nord ; Jouahri : Je ne suis pas inquiet à l’égard du Mondial 2030 ; Les experts du ministère l’Intérieur travaillent sur un nouveau découpage territorial… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi :

Le Matin

Digitalisation de l’administration : un chantier stratégique à relancer

Malgré son rôle central dans le nouveau modèle de développement, la transformation digitale de l’administration marocaine reste entravée par des retards significatifs. Selon le rapport annuel 2023-2024 de la Cour des comptes, seuls 23% des services administratifs sont entièrement digitalisés. Entre absence de coordination, lacunes législatives et recul dans les classements internationaux, la Cour appelle à une relance stratégique pour moderniser l’administration et répondre aux attentes des citoyens et des investisseurs.

Crypto-actifs: Bank Al-Maghrib met en place un cadre juridique dédié

Pour préparer une entrée souple du pays à l’ère des crypto-actifs, Bank Al-Maghrib a, d’ores et déjà, concocté un cadre juridique dédié aux monnaies virtuelles. Ce dernier est actuellement dans les circuits d’adoption. L’enjeu derrière ce chantier étant de cadrer l’utilisation des crypto-actifs, sans pour autant freiner l’innovation qui peut émerger de cet écosystème. S’agissant du marché secondaire des créances en souffrance, le cadre réglementaire devant régir cette activité est également mis dans les circuits d’adoption. Son entrée en vigueur devrait permettre de fluidifier les bilans des institutions financières et d’améliorer leur capacité d’intervention. Pour la deuxième phase de la flexibilisation du régime de change, la Banque centrale préfère encore la prudence estimant que toute décision dans ce sens devra être profondément étudiée avec les partenaires de ce chantier.

Le Maroc accélère la transformation digitale des collectivités territoriales

Dans le cadre de la Stratégie nationale 2030, le Maroc lance un ambitieux programme de transformation digitale pour moderniser les collectivités territoriales. Porté par le ministère de l’Intérieur, ce projet d’envergure vise à renforcer l’efficacité des services publics, garantir une gouvernance transparente et rapprocher l’administration des citoyens grâce à des solutions technologiques innovantes.

Les Inspirations éco

LGV Kenitra-Marrakech: NGE signe son premier contrat ferroviaire au Maroc

Le Groupe français de construction NGE a annoncé avoir décroché son premier projet ferroviaire au Maroc avec le lot 3 de l’extension de la ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, incluant le développement des hubs de Casablanca. Ce projet d’envergure, piloté par l’ONCF, vise à moderniser les infrastructures ferroviaires existantes pour augmenter la capacité des lignes conventionnelles tout en préparant le tracé de la LGV. Le périmètre des travaux du groupement NGE (composé de TSO, TSO Caténaires et NGE Maroc) comprend les études, la réalisation des travaux de dépose et de pose de la voie ferrée (ballast et béton), les appareils de voies, les fournitures et travaux de la caténaire, ainsi que des travaux de terrassement, de plateformes, de drainage, d’aménagement de voirie et de génie civil.

Assises des services: un secteur toujours mal “servi”

Pilier essentiel de l’économie marocaine, le secteur des services n’a toujours pas atteint son rythme de croisière, bien qu’il soit le premier pourvoyeur d’emplois (5 millions de postes), avec une contribution de 50% au PIB. Il reste confronté à des défis majeurs, notamment la concurrence du secteur informel et le manque de formation. Lors des premières Assises des services, les acteurs publics et privés ont présenté des initiatives ambitieuses pour repositionner ce secteur comme un levier stratégique du développement socio-économique du pays.

UM6P: “The Forge”, un nouveau souffle pour l’entrepreneuriat

L’écosystème entrepreneurial marocain vient de franchir un nouveau cap avec le lancement de The Forge, un programme porté par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Implanté à StartGate, le campus dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat de l’UM6P, et soutenu par le fonds de capital-risque UM6P Ventures ainsi que la Fondation Ibn Rochd pour les sciences et l’innovation (FIRSI), ce programme promet de transformer des idées audacieuses en entreprises prospères, capables de rivaliser sur la scène mondiale. Plus qu’un simple incubateur, The Forge se positionne comme une fabrique à licornes entrepreneuriales, plaçant le Maroc au centre de la dynamique de l’innovation en Afrique.

Recensement du cheptel ovin et caprin: une mobilisation sans précédent dans le Nord

Lancé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, en partenariat avec l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), le recensement du bétail s’inscrit dans le cadre du recensement général du cheptel pour l’année 2024. Elle a pour ambition de dresser un portrait précis des troupeaux du pays : composition, races, répartition géographique, et tranches d’âge. Ces données fourniront un socle essentiel pour définir des politiques adaptées à la protection et au développement de la filière des viandes rouges.

L’Opinion

Placement de produits dans le cinéma: pratique lucrative qui peine à s’imposer au Maroc

Pratique courante en Occident, la publicité et le placement de produits dans les films peinent à s’établir comme une pratique standard dans l’industrie cinématographique marocaine. Un potentiel inexploité qui pourrait pourtant contribuer à la diversification des sources de financement du cinéma marocain et à renforcer son rayonnement. Une situation due aux lacunes du cadre juridique qui ne traite pas directement la question des publicités intégrées, sans oublier la faiblesse du marché intérieur, qui n’affiche pas de fortes perspectives pour les annonceurs. Maintenant que l’adoption du projet de loi n° 18.23 relatif à l’industrie cinématographique est faite, les professionnels aspirent à des mesures incitatives pour encourager les annonceurs à se tourner vers le cinéma.

Congrès du futur: le Maroc, acteur clé de la transition mondiale et du développement inclusif

Pour la première fois en Afrique, Rabat a accueilli le «Congrès du Futur», réunissant experts, scientifiques et parlementaires marocains et chiliens, pour débattre des grands défis planétaires. Du stress hydrique aux révolutions technologiques, en passant par la transition énergétique, ce Sommet a souligné l’importance de la diplomatie scientifique. Coopération Sud-Sud, partage des savoirs et vision durable. Le Maroc s’imposant comme un acteur clé de la transition mondiale et du développement inclusif. Cet événement marque aussi une volonté commune de renforcer les relations bilatérales et de répondre aux enjeux globaux avec des solutions innovantes.

Al Ahdath almaghribia

Jouahri : Je ne suis pas inquiet à l’égard de la Coupe du Monde 2030

Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, a fait savoir qu’il n’avait aucune inquiétude quant aux éventuels effets négatifs de la Coupe du monde 2030 sur l’économie marocaine. Jouahri a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue mardi à l’issue de la réunion trimestrielle du Conseil d’administration de Bank Al-Maghrib, que les allégations avancées sur un éventuel impact négatif de l’organisation de la Coupe du monde sur l’économie nationale sont des hypothèses prématurées, d’autant plus que l’événement mondial du football est encore loin, ajoutant que tant que l’organisation de cet évènement prendra en compte les équilibres macroéconomiques, tel que mentionné par l’Exécutif à maintes reprises, Bank Al-Maghrib n’a aucune inquiétude à ce sujet.

Les experts du ministère l’Intérieur travaillent sur un nouveau découpage territorial

Après l’achèvement du recensement général, des experts du ministère de l’Intérieur préparent actuellement le projet d’un nouveau découpage territorial pour le Royaume, qui comprend la réduction du nombre de régions de 12 à seulement 9. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a révélé lors d’une précédente réunion de la commission de l’Intérieur à la Chambre des conseillers que le ministère envisageait la création de nouvelles circonscriptions administratives et de communes pour répondre aux exigences du développement local et améliorer les services administratifs.

Al Akhbar

Soutien à l’investissement : mobilisation de près de 18 mille Ha au profit d’activités sectorielles

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué, à la Chambre des Conseillers, que près de 18 mille hectares (Ha) de foncier public ont été mobilisés en faveur de divers secteurs d’investissement en 2024, permettant la réalisation de 152 projets avec un montant avoisinant 19 milliards de dirhams (MMDH). En réponse à une question orale sur la « mobilisation du foncier public au profit des projets d’investissement », Fettah a précisé qu’au cours des neuf premiers mois de cette année, 15 mille Ha ont été mobilisés pour des projets dans le secteur de l’énergie, 84 Ha pour le tourisme, 56 Ha pour l’artisanat et 64 Ha pour le logement.