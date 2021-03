Anti-corruption : dernière ligne droite pour la réforme, CNSS : les attestations de déclaration de salaires disponibles en ligne, Nouvelle liaison aérienne de Ryanair vers le Maroc dès juillet prochain, Un sommet économique maroco-américain pour encourager les investissements dans les régions du sud…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi :

L’Economiste

Anti-corruption : dernière ligne droite pour la réforme?

Adopté à l’unanimité par les députés, le projet de loi portant réforme de l’Instance de probité, de prévention et de lutte contre la corruption a été transféré à la Chambre des conseillers. Ce texte devra quitter le Parlement avant la clôture de la session extraordinaire. Au-delà du processus d’approbation, une série de chantiers sont nécessaires pour la mise en marche effective du nouveau dispositif. Il s’agit notamment de l’adoption des décrets d’application, de l’installation des membres de cette Instance, de la mise en place de son règlement intérieur et du statut de base de ses ressources humaines.

CNSS : les attestations de déclaration de salaires disponibles en ligne

Les attestations de déclaration de salaires peuvent être téléchargées via le portail Damancom. Les affiliés peuvent désormais obtenir des attestations par salarié authentifiable (service du contrôle d’authentification). Le site de la CNSS permet de choisir la période concernée et d’introduire la liste des salariés concernés par mode de saisie (EFI) ou par insertion de fichier (EDI). La CNSS fait actuellement la promotion de ce service auprès de ses affiliés surtout auprès des comptes groupes, des fiduciaires et autres entreprises soumissionnant aux marchés publics.

Assahra Al Maghribia

Cour des comptes: 53 agents mis en cause

La Cour des comptes a publié, mercredi, les arrêts rendus respectivement par la chambre de discipline budgétaire et financière (5e recueil) et la chambre d’appel (3e Volume). Les arrêts rendus par la chambre de discipline budgétaire et financière concernent 53 responsables et agents mis en cause dans neuf affaires relatives à deux catégories d’organismes publics, à savoir les établissements publics et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA). Au titre desdits arrêts et en plus des acquittements de certains poursuivis, la Cour a prononcé des amendes, à l’encontre des personnes ayant commis des infractions prévues au Code des juridictions financières, allant de 1.000 DH à 200.000 DH.

Aujourd’hui le Maroc

Omar Hilale : “La situation humaine de nos sœurs sahraouies aux camps de Tindouf est lamentable”

“La situation humaine de nos sœurs sahraouies aux camps de Tindouf est lamentable et nous en sommes désolés parce qu’elles vivent dans ces conditions depuis 40 ans”, a dit l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations unies, Omar Hilale. “Ce sont des femmes qui ont été séquestrées, exploitées politiquement et sexuellement, voire à tous les niveaux”, a ajouté Hilale, notant qu’elles sont privées de leurs enfants, de la liberté de circuler, de contacter leurs familles notamment celles qui sont en Espagne ou aux Îles Canaries et dans d’autres pays. “Ces jeunes femmes étaient également obligées d’aller en Amérique latine ou en Caraïbes pour étudier alors qu’elles sont militarisées pour faire l’objet d’un lavage de cerveau”, a dénoncé l’ambassadeur marocain. “Dans le droit international, il y a l’obligation de préserver l’unité de la famille, lorsque celle-ci est obligée d’expédier ses enfants en dehors du groupe familial, c’est inadmissible dans le cadre de ce droit qui incrimine cet acte”, a-t-il rappelé dans un entretien.

Ryanair reliera Malaga à Rabat à partir de juillet 2021

Le transporteur aérien low-cost Ryanair a annoncé le lancement, à partir du 1er juillet 2021, d’une nouvelle ligne reliant Malaga (sud de l’Espagne) à Rabat. Premier transporteur aérien en Europe, Ryanair précise, dans un communiqué, que cette nouvelle liaison sera assurée avec une fréquence de deux vols par semaine et qu’elle fait partie du programme de la compagnie pour l’été 2021 au niveau de l’aéroport de Malaga. Pour Susana Brito, responsable de Ryanair-Espagne, la compagnie est satisfaite de son activité au Maroc et du lancement de cette nouvelle ligne qui renforcera sa présence dans le Royaume.

Al Massae

Le bilan de la cybercriminalité au Maroc présenté par le ministère public

Le chef du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a indiqué que dans le cadre du suivi de la cybercriminalité pour l’année 2019, le parquet a engagé 289 poursuites pour extorsion via internet et menace des personnes de publier des choses portant atteinte à leur honneur et à leur droit à la vie privée. Intervenant lors d’un colloque international sur les droits de l’homme et le défi numérique organisé au siège de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Abdennabaoui a affirmé que bien qu’elle ait facilité la réalisation du développement et du progrès à tous les niveaux économique, social, culturel, juridique et éducatif, la technologie pose en même temps des défis nouveaux et graves, qui exigent de mettre en œuvre tous les moyens pour y faire face aux niveaux international, régional et national de manière à garantir son utilisation dans ce qui est bénéfique pour l’homme.

Libération

Pêche : des hommes d’affaires basques en prospection au Maroc

Une importante délégation d’hommes d’affaires du Pays basque s’est enquise, à Rabat, des différentes opportunités d’investissement au Maroc, dans le domaine de la pêche maritime et de l’industrie halieutique. Lors d’une rencontre avec Zakia Driouch, Secrétaire générale du département de la pêche au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la délégation basque, présidée par Maria Tato, a exprimé sa volonté de développer une coopération entre le Maroc et le Pays basque, notamment dans le secteur de transformation et de valorisation des produits de la pêche et celui du recyclage du plastique issu de la pêche. Intervenant à cette occasion, Driouch a indiqué que cette réunion de prospection se veut une occasion idoine d’échanger sur l’ensemble des opportunités de coopération entre le Maroc et le Pays basque dans le secteur de la pêche.

Al Alam

Partenariat entre Managem et Wanbao Mining pour le développement d’un projet aurifère au Soudan

Le Groupe Managem a conclu récemment un second partenariat de coopération avec l’opérateur minier international Wanbao Mining pour le développement d’un projet aurifère de grande taille au Soudan. Sous les termes de ce partenariat, Managem détiendra 65% des parts (en excluant tout intérêt attribuable au gouvernement du Soudan) dans l’exploitation et le permis d’exploration-Block 15, la mine d’or de Gabgaba et le projet d’extension qui y sont associés, ainsi que les permis d’exploration, affiliés aux blocs 9 et 24. Wanbao Mining détiendra les 35% restants et Managem détiendra une participation de 35% dans les 6 blocs d’exploration 64 a-b-c & 66 a-b-c, actuellement détenus par Wanbao Mining, précise le Groupe.

Un sommet économique maroco-américain pour encourager les investissements dans les régions du sud

Dans le cadre de son programme annuel pour l’année 2021, le réseau maroco-américain organisera le 29 mars 2021 un sommet économique qui réunira économistes et investisseurs des États-Unis afin d’échanger sur un éventail de questions dans lesquelles des domaines d’action commune peuvent être identifiés dans la perspective de mettre en place des partenariats visant à encourager la coopération et l’investissement dans les régions du sud marocain. Ce sommet permettra notamment de bénéficier de l’expérience américaine en matière d’économie numérique afin de développer les capacités de l’acteur économique local. Il abordera également l’intelligence artificielle et la transformation numérique, comme moyen de surmonter des crises dévastatrices, d’autant plus que l’ère post-Covid 19 exige que l’investisseur local soit ouvert aux marchés mondiaux et capable de s’adapter aux changements internationaux.