Hausse des contaminations: la bataille de l’oxygène médical commence!, Le Maroc veut vacciner les 12-17 ans avant la rentrée scolaire, Tanger: approbation de la création d’un projet du « téléphérique » touristique, L’UM6SS livre sa première promotion de médecins, Nouvelles hausses des prix à la consommation…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de jeudi :

L’Opinion

Hausse des contaminations: la bataille de l’oxygène médical commence!

Depuis le début du mois de juillet, le Maroc est pris de court par une 4ème vague de la pandémie, accompagnée d’un variant Delta beaucoup plus virulent que la souche classique, multipliant ainsi les cas graves et submergeant les hôpitaux. Un contexte inquiétant qui remet sur la table la question de la disponibilité de l’oxygène médical en quantités suffisantes pour faire face à la recrudescence. Le ministre de la Santé, sur le qui-vive, vient de lancer l’alerte en attirant l’attention des professionnels de la Santé quant à l’utilisation réfléchie de l’oxygène en ces temps de crise.

Le Matin

Covid-19: le Maroc veut vacciner les 12-17 ans avant la rentrée scolaire

Il est fort probable que le Maroc emboîte le pas aux autres pays qui ont fait de la vaccination une arme efficace pour protéger la toute jeune génération âgée de moins de 17 ans, et ce avec l’arrivée au Maroc de la souche indienne du coronavirus. C’est ce qu’a confirmé au journal Dr Moulay Saïd Afif, pédiatre et membre du Comité technique et scientifique de la vaccination anti-Covid, qui s’est penché sur la question. Le Comité va se réunir pour discuter de la possibilité de faire vacciner les enfants âgés de 12-17 ans avant la rentrée scolaire. Une recommandation qui pourrait répondre aux soucis des parents concernant la protection de leurs progénitures. A noter que les enfants tous âges confondus peuvent être malades de la Covid-19, voire développer des formes sévères de la maladie, surtout en cette période critique marquée par la propagation rapide du variant Delta, a rappelé Dr Afif.

Rissalat Al Oumma

Tanger: approbation de la création d’un projet du « téléphérique » touristique

Le Conseil communal de Tanger a adopté, lors des travaux de sa session extraordinaire de juillet 2021, les points liés à la création d’un service de transport urbain par téléphérique, le premier du genre au Maroc. Selon le Conseil communal, ce projet renforcerait la position de Tanger et son ouverture internationale et lui permettrait d’améliorer, de diversifier et de moderniser ses services et équipements ouverts au public.

Al Massae

Nouvelles hausses des prix à la consommation

Les prix de certains biens de consommation et denrées alimentaires ont connu de nouvelles et soudaines augmentations, ayant soulevé de nombreuses questions chez les vendeurs au détail et les épiciers. Il s’agit principalement de la semoule, du blé et de l’huile de table, qui ont enregistré une hausse, la cinquième du genre en quelques mois. Alors que plusieurs commerçants ont été surpris par le silence officiel face à ces augmentations, certains ont attribué ce renchérissement à la hausse des prix des matières premières sur le marché mondial, ont expliqué des sources du journal.

L’Economiste

L’UM6SS livre sa première promotion de médecins

L’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS), dont l’activité a démarré en 2014, a organisé hier mercredi les soutenances de ses premières thèses en médecine générale. L’institution livre ainsi sa première promotion de médecins. L’UM6SS, proposant actuellement une trentaine de filières réparties sur quelque sept facultés et grandes écoles, nourrit de grandes ambitions. De plus de 4.240 étudiants en 2020-2021, elle compte passer à 10.000 d’ici 2030. L’université envisage aussi d’ouvrir de nouveaux établissements et hôpitaux d’application, ainsi qu’une présence dans d’autres régions.

Aujourd’hui Le Maroc

Parc industriel Fès-Saiss, une première plateforme dédiée aux industries propres

Le parc industriel de Fès-Saiss, qui a fait l’objet d’une convention signée dernièrement à Fès, constituera la première plateforme dédiée aux industries propres au niveau de la région de Fès-Meknès. Cette nouvelle plateforme est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, la Wilaya de la région, le Conseil régional de Fès-Meknès, le Centre régional d’investissement (CRI) et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM). Selon le CRI Fès-Meknès, le projet porte sur l’aménagement, la promotion, la commercialisation et la gestion du parc industriel de Fès-Saïss destiné à accueillir les activités des PME/PMI industrielles non polluantes et créatrices de valeur ajoutée et d’emplois.

Al Bayane

Agadir se prépare pour avoir son Grand théâtre

Une réunion à distance a été tenue, récemment à Agadir, dédiée à la présentation de la perception initiale et générale de l’étude relative au projet de construction du Grand théâtre de la ville. La réalisation de ce projet d’envergure aux plus hauts standards a été confiée au Groupe Al Omrane, indique le Conseil de la région Souss-Massa dans un communiqué. Le Grand Théâtre d’Agadir, qui fait partie du projet du parc Al Inbiâat, s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain de la ville (2020-2024) lancé en février 2020, par le roi Mohammed VI, pour un montant de 5,9 milliards de dirhams (MMDH).