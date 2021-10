Beaucoup d’entreprises polonaises intéressées par l’investissement au Sahara, dessalement de l’eau de mer: une usine dans le pipe pour Guelmim-Oued Noun, Une nouvelle stratégie aquacole à l’étude, Le ministère de l’Intérieur exhorte les conseils élus à faire participer les citoyens, Le coronavirus en baisse au Maroc, Enseignement supérieur : pourquoi le privé hésite à proposer des doctorats…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mercredi:

Le Matin

De nombreuses entreprises polonaises intéressées par l’investissement au Sahara

• Beaucoup d’entreprises polonaises sont intéressées par l’investissement dans les provinces du Sud, a affirmé le chef de la mission économique polonaise au Maroc, Robert Jedrzejczyk. Dressant le bilan de la récente visite de la mission économique dans le Royaume notamment à Laayoune et Dakhla, Jedrzejczyk qui conduisait des représentants de huit entreprises opérant dans les domaines de l’énergie, l’aéronautique et le transport médical et de lutte anti- incendie, a loué les progrès socio-économiques réalisés dans les provinces du Sud. « Un pôle économique géant est entrain d’émerger dans le Sud du Maroc qui aura des retombées bénéfiques les millions de personnes vivant dans le continent africain », a-t-il noté dans une interview accordée au journal électronique polonais «INN Poland».

Dessalement de l’eau de mer : une usine dans le pipe pour Guelmim-Oued Noun

• Un nouveau pas à franchir dans l’exécution de la stratégie agricole Generation Green. Le département de l’Agriculture est sur un projet de station de dessalement de l’eau de mer dans la région de Guelmim-Oued Noun. La future plateforme, à réaliser selon le principe du partenariat public-privé, sera dédiée à l’irrigation d’un périmètre de 5.000 ha dans la région. Pour étudier la faisabilité du projet, l’Agriculture doit commanditer le 15 novembre prochain l’étude d’évaluation préalable et d’assistance technique pour la passation des contrats de partenariats. Un budget de 10,8 millions de dirhams est réservé à ces consultations.

L’Economiste

Enseignement supérieur : pourquoi le privé hésite à proposer des doctorats

• Cela fait presque six ans que la reconnaissance de l’Etat a été ouverte aux établissements privés, leur offrant la possibilité de délivrer des diplômes équivalents. A ce jour, 31 écoles et universités ont obtenu le label. Cependant, très peu se sont lancées dans l’octroi de doctorats. Pour l’heure, seules quatre universités payantes ont mis en place des formations doctorales: l’UIR, I’UM6P I’UM6SS et l’Université Euromed de Fès (UEMEF). Pourtant, sur le plan légal, rien n’empêche les établissements reconnus de proposer un cycle doctoral. “Les écoles et universités privées – reconnues ont le droit de proposer des doctorats, au même titre que celles du public, si les conditions sont réunies. Par exemple, disposer d’un centre de recherche actif et de professeurs habilités à encadrer des chercheurs, ou bien s’associer avec un laboratoire de recherche public”, relève Moulay Ahmed Lamrani, président de la Conférence des grandes écoles.

Tanger : un institut de formation pluridisciplinaire pour la rentrée prochaine

• La ville Chrafate accueillera dès la rentrée prochaine un nouvel établissement de formation professionnelle (EFP). Dédié aux métiers de la logistique et de l’industrie, l’IPMLI (l’Institut Pluridisciplinaire des Métiers de la Logistique et de l’Industrie) accueillera plus de 400 lauréats. Ce concept est le fruit d’une coopération entre l’OFPPT qui porte le projet et Al Omrane qui a mis à disposition le terrain. L’accompagnement s’effectuera à travers le fonds Charaka mis en place dans le cadre du programme de coopération “Compact II” du MCA. L’ investissement total s’élève à près de 110,7 millions de DH, dont 96,1 millions de DH financés par le fonds. Le chantier qui a atteint 34% de taux de réalisation, devrait être opérationnel dès février 2022.

Aujourd’hui Le Maroc:

Une nouvelle stratégie aquacole à l’étude

• Le Groupement Inetum Consulting SA et Claire Vision Consulting SARL a été retenu pour la réalisation de la nouvelle stratégie de positionnement des produits aquacoles pour 1,26 million DH. L’ANDA a lancé récemment un appel d’offres pour étudier les opportunités de marché pour les produits aquacoles potentiellement viables au Maroc et d’évaluer leur demande potentielle de la part du consommateur, des professionnels des produits de la mer et des différents maillons de la chaîne de valeur de l’industrie aquacole. Ainsi, le Groupement Inetum Consulting SA et Claire Vision Consulting SARL qui vient d’être sélectionné par l’ANDA orientera les opérateurs aquacoles actuels et futurs dans leur choix de commercialisation tout en identifiant les opportunités claires pour leur positionnement au regard de la structure du marché actuel dans sa globalité (pêche, importation, et aquaculture).

Maroc Le Jour

Propriété intellectuelle : Le Maroc disposé à partager son expertise

• L’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a réitéré à Genève la volonté du Maroc de partager son expertise, pour promouvoir un système de propriété intellectuelle efficace et productif. « Fidèle à son approche faisant de la coopération sud-sud un levier de développement, le Royaume du Maroc réitère sa volonté de partager son expertise, pour promouvoir un système de propriété intellectuelle efficace et productif », a souligné Zniber. Il a relevé, par ailleurs que « grâce à notre volonté commune et à l’engagement de la Présidence marocaine de cette Assemblée, appuyée aussi bien par le Etats membres que par le Secrétariat, la continuité du travail de l’OMPI a pu être assurée.

CPMM: la décision du Tribunal de l’UE revêt « un caractère politique »

• La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée (CPMM) a souligné que la décision du Tribunal de l’Union européenne (UE) concernant les accords agricole et de pêche avec le Maroc revêt « un caractère politique”. La Chambre a ainsi minimisé, dans un communiqué, “les retombées de cette décision, car elle apparaît de nature politique dans son contenu, et coïncide avec les démarches entreprises par le Maroc aux niveaux régional et international pour élargir ses partenariats stratégiques ». Elle a noté avoir accueilli avec « beaucoup d’étonnement » la décision du Tribunal européen concernant les accords agricole et de pêche avec le Maroc, relevant que l’UE est le premier bénéficiaire de la pêche dans les eaux marocaines, grâce à une flotte de navires.

Al Massae

Le ministère de l’Intérieur exhorte les conseils élus à faire participer les citoyens

• Le ministère de l’Intérieur a appelé les walis, les gouverneurs et les présidents des conseils territoriaux à assurer la participation des citoyens à la gestion des affaires territoriales, et à créer un climat de mobilisation autour du processus de développement. Il a souligné sa détermination à apporter le soutien nécessaire au renforcement des capacités des élus et des cadres des collectivités territoriales en matière de communication. Dans une circulaire envoyée aux walis, aux gouverneurs et aux présidents des communes et des régions, le ministère a souligné la nécessité de consolider les valeurs de la démocratie participative et de participation citoyenne dans les collectivités territoriales, à travers la participation des citoyens et des associations à la prise de décision publique.

Le coronavirus en baisse au Maroc, une seule destination dans le rouge

• La situation épidémiologique au Maroc s’améliore de plus en plus et la phase descendante continue sans mauvaise surprise depuis 7 semaines, a indiqué le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Merabet. Le taux de reproduction du SARS-COV-2 à la date du 3 octobre est de 0,84 (+/- 0,01), a-t-il précisé, notant que le niveau de transmission du virus au Maroc est modéré. Le Maroc reste toujours au niveau orange avec 4 régions au niveau vert, 7 régions au niveau orange et une seule région au niveau rouge, a expliqué Merabet sur son compte LinkedIn dans un bref commentaire sur la situation épidémiologique de Covid-19 intitulé « la décrue de la vague Delta se poursuit ».