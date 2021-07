Bourses de coopération: la candidature en ligne enfin possible!, Mohand Laenser pour la révision du système électoral, deux tigres s’invitent au Jardin Zoologique de Rabat, Le Maroc veut réduire les émissions de GES de 45,5% d’ici 2030, plus de 5 tonnes et demie de chira saisies au niveau de la route Casablanca-Bouznika… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

L’UNFPA célèbre ses 45 ans d’existence au Maroc

•. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) célèbre, vendredi prochain à Rabat, ses 45 ans d’existence au Maroc, en présence des partenaires institutionnels, de représentants de la société civile et des organismes de la coopération internationale. En commémoration de la Journée mondiale de la population (11 juillet), plusieurs partenaires et personnalités ayant marqué l’histoire du Maroc moderne seront au rendez-vous pour partager leurs témoignages sur cet historique de coopération riche et fructueuse qui réunit le gouvernement marocain et UNFPA. Cette célébration se veut être une occasion de s’arrêter sur les principaux progrès du Maroc en matière de population et de développement depuis 1975, tout en mettant en lumière les principales contributions de UNFPA durant ces 45 années de travail conjoint, indique l’organisme onusien dans un communiqué.

L’Economiste

Bourses de coopération : la candidature en ligne enfin possible !

• Le département de l’Enseignement supérieur compte lancer d’ici la fin de ce mois de juillet la nouvelle version de sa plateforme d’information sur les programmes de bourses de coopération, mabourse, enssup. gov.ma. Le nouveau site, développé au sein de la direction de la Coopération et du partenariat, permettra de nouvelles fonctionnalités, avec pour la première fois, la possibilité de candidater en ligne à tous les programmes de bourses gérés directement par le ministère (Québec, Hongrie, Tunisie, Sénégal, Jordanie). Les attestations d’admission pourront être récupérées sur le site, les places disponibles seront affectées automatiquement, les candidats pourront même se désister en ligne, consulter les statistiques…

Maroc le Jour

Mohand Laenser pour la révision du système électoral

• Le renforcement de la participation politique des jeunes et de leur représentativité au parlement et dans les collectivités passe par la révision du système électoral actuel, a affirmé le secrétaire général du parti du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser. Le SG, qui était l’invité du Forum de la MAP organisé sous le thème « Le MP et les défis des élections de 2021 », a souligné que la désaffection des jeunes pour la politique s’explique par leur désintérêt à adhérer aux partis politiques et non à l’action politique en général. La création par les partis d’instances parallèles comme celles des jeunes, qui œuvrent aux côtés de ces formations sans pouvoir candidater aux élections, a contribué à cette désaffection, a-t-il expliqué, notant que les partis optent dans leur choix des candidats pour des personnes plus âgées.

Aujourd’hui le Maroc

Maroc: un déficit du Trésor de 27,4 MMDH à fin juin

• La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 27,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, contre un déficit de 28,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 11,9 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de juin. Ce bulletin fait également ressortir une baisse des recettes ordinaires brutes de 1% à 124,2 MMDH et une hausse des dépenses ordinaires émises de 4,1%, soit un solde ordinaire négatif de 7,4 MMDH.

L’Opinion

Deux tigres s’invitent au Jardin Zoologique de Rabat

• Le Jardin zoologique de Rabat accueillera, pour la première fois, un couple de tigres et ce, durant trois mois à partir du 9 juillet. « Dans l’objectif d’enrichir son offre et de diversifier la collection animale présentée, le Jardin zoologique de Rabat accueille, pour la première fois, une espèce tant sollicitée et appréciée par le public, le tigre », a affirmé cet établissement dans un communiqué. « Nayo et Matchy, un couple de tigres, en provenance d’une institution zoologique nationale, s’installent à partir du 9 juillet 2021 et pour une durée de 3 mois au niveau de la biozone +savane+ », précise le communiqué, ajoutant que les deux félins, âgés respectivement de 4 ans et 3 ans, sont nés au Maroc de parents originaires de France.

Al Bayane

Gestion durable du phosphore: le groupe OCP rejoint l’ESPP

• Le Groupe OCP, leader mondial de l’industrie du phosphate, devient membre de l’ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) pour la promotion de la gestion durable du phosphore. « Le groupe partagera son expertise et ses bonnes pratiques avec plus de 40 membres de l’ESPP ainsi que son vaste réseau de chercheurs et d’acteurs industriels couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du phosphate et du phosphore, afin de réfléchir ensemble à de nouveaux moyens innovants d’utiliser cette ressource de manière optimale », indique OCP dans un communiqué. Le groupe OCP extrait, traite, transforme et exporte des produits phosphatés à partir des plus importantes réserves mondiales de phosphate connues à ce jour au Maroc, à ses clients sur les 5 continents qui ciblent les agriculteurs en Europe, en Afrique, en Amérique et dans le monde entier, rappelle la même source.

Le Maroc veut réduire les émissions de GES de 45,5% d’ici 2030

• Le Maroc a soumis, le 22 juin dernier, sa nouvelle Contribution Déterminée au niveau National (CDN) au secrétariat exécutif de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), avec un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui est de 45,5 % d’ici 2030, dont 18,3 % est inconditionnel et réalisé sans appui de la coopération internationale, a indiqué lundi le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement- département de l’Environnement-. Conformément au message Royal adressé aux participants des travaux du Sommet sur l’Action pour le Climat qui s’est tenu au siège des Nations Unies en 2019 à New York, qui a affirmé l’engagement du Royaume du Maroc à rehausser l’ambition de sa CDN, tenant compte des dispositions de l’accord de Paris sur le climat, la CDN du Maroc a été actualisée dans le cadre d’une approche participative et inclusive et a été présentée à la Commission nationale sur les changements climatiques et la diversité biologique, avant sa soumission officielle au Secrétariat de la CCNUCC.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Benguerir: série d’innovations « 100% marocaines »

Une série d’innovations « 100% marocaines » développées par Green Energy Park (GEP) et ses partenaires, ont été présentées lundi à Benguérir (province de Rehamna) et ce, lors de la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le développement de ces solutions innovantes et adaptées aux besoins du marché national et africain s’inscrit dans le cadre des efforts continus et soutenus déployés par Green Energy Park pour la valorisation des résultats de recherche et le soutien à l’entrepreneuriat vert au Maroc.

5 tonnes et 820 kg de chira saisies sur la route Casablanca-Bouznika

Les éléments de la brigade anti-gangs relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont mis en échec, lundi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic international de drogue et procédé à la saisie de cinq tonnes et 820 kg de chira.Cette opération, menée au au niveau du tronçon routier reliant Casablanca à Bouznika, a également permis l’interpellation de six individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue par voies maritimes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).