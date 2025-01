Nouvel An amazigh ; Moudawana: la discussion parlementaire reportée ; Grève des médecins du secteur public ; La flambée des prix de fruits et légumes due à la pénurie d’eau ; Chambre des représentants: Chaoui Belassal devient coordinateur des groupes de la majorité… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

L’Opinion

Id Yennayer: le vrai « Bonané » des Marocains!

Le 14 janvier, le Maroc célèbre le nouvel an amazigh, institué en mai 2023 comme jour férié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au même rang que le nouvel an grégorien et celui musulman. Connu sous le nom de « Id Yennayer », cet événement revêt une forte symbolique en marquant le début d’une nouvelle année selon le calendrier agraire berbère. À cette occasion, les Amazighs du monde entier revêtent leurs plus beaux habits et préparent un dîner de communion, dont les traditions varient d’une région à l’autre. Ce jour spécial est également une occasion de plaidoirie pour une accélération de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe.

Réforme de la Moudawana: la discussion parlementaire reportée

Initialement prévue le 7 janvier, la réunion de la Commission de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme à la Chambre des représentants, consacrée à l’examen des propositions d’amendements du Code de la famille, a été reportée, à la demande du gouvernement, selon le président de la Commission, Saïd Baaziz. Le projet de loi n’a pas encore été présenté en Conseil de gouvernement. En attendant une nouvelle date, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a mis en avant la dynamique du débat national en cours autour de la Moudawana. « Il est tout à fait naturel qu’une société débatte de ces sujets et, par la suite, que le législateur adopte des lois adaptées aux besoins de la société », a-t-il déclaré. Un débat qui s’annonce animé entre les différents groupes politiques.

Les médecins du secteur public en grève nationale

Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public a lancé un appel à la mobilisation pour dénoncer les manquements dans la mise en œuvre des réformes promises dans le secteur de la Santé. Cette mobilisation, qui s’étalera sur trois semaines, inclut des grèves nationales, des sit-in régionaux et un ensemble d’actions symboliques pour attirer l’attention sur les conditions alarmantes du système de santé publique. Malgré la signature d’un procès-verbal général en décembre 2023 et d’un accord spécifique en janvier 2024, les propositions récentes du gouvernement, notamment un accord daté de juillet 2024, ont été catégoriquement rejetées par le syndicat.

Libération

La demande intérieure progresse de 5,4% au T4-2024

Au quatrième trimestre 2024, la demande intérieure aurait continué de soutenir l’activité, enregistrant une progression de 5,4%, ramenant sa contribution à la croissance économique globale à 6,2 points, indique le HCP dans un récent point de conjoncture. La consommation des ménages aurait maintenu sa dynamique, affichant une hausse de 3,2% en variation annuelle et contribuant, ainsi, pour 2 points à la croissance du PIB, précise le HCP.

Assahra almaghribia

Un nouveau produit pour améliorer l’assurance agricole contre les risques environnementaux

Le gouvernement travaille actuellement sur un nouveau produit visant à améliorer les conditions techniques et financières de l’assurance pour les céréales, les grains et les cultures oléagineuses. Le produit, sur lequel le ministère de l’Agriculture travaille avec toutes les parties prenantes et avec le soutien de la Banque mondiale, jette des bases adaptées aux grands agriculteurs et à la couverture d’assurance des petits agriculteurs, avec des conditions de souscription simples et des normes en phase avec le contexte agricole, a indiqué le gouvernement.

Al Alam

Chaoui Belassal devient coordinateur des groupes de la majorité à la Chambre des représentants

Les présidents des groupes de la majorité à la Chambre des représentants ont convenu de confier à Chaoui Belassal, président du groupe UC, la tâche de coordinateur des groupes de la majorité, dans le cadre du principe de rotation adopté au sein de la présidence de la Chambre. Le Bureau de la Chambre des représentants est composé des présidents des groupes de la majorité et est présidé à tour de rôle par l’un des présidents des groupes de la majorité pour une nouvelle année législative.

La flambée des prix de fruits et légumes due à la pénurie d’eau et le coût élevé de la culture sous serre sont la cause

De nombreux facteurs placent l’agriculture marocaine face à des contraintes et des défis difficiles pendant cette période en raison des conséquences d’une faible pluviométrie et des basses températures, surtout en hiver. Ainsi, les prix des légumes et des fruits ont de nouveau augmenté ces jours-ci, sur divers marchés marocains, ce qui a grevé le pouvoir d’achat des Marocains, en particulier ceux aux revenus limités. Dans ce contexte, Mohamed Benabou, expert en climat, a déclaré au quotidien que la pénurie d’eau et les facteurs climatiques affectent significativement les prix des légumes et des fruits, ajoutant que les températures basses et le verglas endommagent le couvert végétal et freinent même la croissance des légumes et des fruits, ce qui contribue à de faibles rendements et donc à des prix élevés.