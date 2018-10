Khiame: «167 personnes ont été arrêtées depuis 2015 dans le cadre de la lutte contre le crime organisé»

Un total de 167 personnes ont été arrêtées depuis l'année 2015 dans le cadre de l'action de lutte contre le crime organisé, menée par la Brigade de Lutte Contre le Crime Organisé (BLCCO), relevant du BCIJ.

Ce bilan se répartit sur 74 personnes arrêtées en 2015, 61 en 2016, 32 en 2017 et 22 jusqu'au début octobre 2018, dont un Brésilien, a souligné le directeur du BCIJ, dans une interview accordée à la MAP.

Par ailleurs, le nombre de personnes ayant fait l'objet d'avis de recherche émis à leur encontre par la BLCCO s'élève à 132 depuis 2015, date de création du BCIJ, dont 29 ayant été déjà arrêtées et présentées à la justice, a souligné Khiame, faisant savoir qu'entre 2015 et 2017, la BLCCO a saisi plus de 50 tonnes de Chira, 3.818 kilogrammes de cocaïne et 35.777 comprimés psychotropes.

S'agissant des sommes d'argent confisquées dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, le directeur du BCIJ a relevé que la Brigade a saisi pas moins de 48.204.800 dirhams et 858.520 euros. Les limiers de la BLCCO, a poursuivi Khiame, ont de même réussi à saisir un pistolet de calibre 09 MM, un pistolet mitrailleur, 5 fusils de chasse et environ 400 cartouches de différents calibres.

«Les efforts menés par la BLCCO sont très louables. Nous avons pu démanteler plusieurs réseaux criminels qui s'activaient dans le trafic de chira, des psychotropes et de cocaïne, avec des saisies record, et ce, en collaboration avec l'ensemble des services concernés au niveau central et régional», a relevé Khiame sur un ton de satisfaction, faisant valoir que «le BCIJ a pu également résoudre plusieurs affaires liées essentiellement à l'homicide volontaire, à l'immigration clandestine et au braquage à main armée».

A noter que le champ d'action et les attributions de la Brigade de lutte contre le crime organisé se rapportent, selon l'article 108 du Code de procédure pénale, à la lutte contre le banditisme, au trafic de drogues et des psychotropes, au trafic des armes et des explosions, à l'atteinte à la sûreté d'Etat, au faux monnayage, aux crimes de sang, au trafic des êtres humains, aux enlèvements et prises d'otage et aux atteintes à la santé publique.