La Brigade de la police judiciaire de Khémisset a ouvert dimanche une enquête, sous la supervision du parquet compétent, à l’encontre d’un brigadier de police exerçant au Corps urbain de la ville, soupçonné d’abus de confiance et participation à la falsification de plaques minéralogiques.

Les services de la Sûreté nationale avaient reçu une plainte pour abus de confiance déposée par le gérant d’une société à Nador contre un client qui s’est emparé d’une voiture de location, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que les recherches et investigations ont permis de saisir la voiture objet de la plainte à Khémisset, portant de fausses plaques d’immatriculation.

Le conducteur de la voiture en question, un policier membre du Corps urbain à Khémisset, a été interpellé et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, selon la même source.