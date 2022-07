À Kénitra, la police judiciaire a saisi 6.000 comprimés de Rivotril et arrêté un homme soupçonné d’en faire le trafic.

Mercredi 6 juillet, des éléments de la police judiciaire de Kénitra ont arrêté un homme de 44 ans soupçonné d’être impliqué dans une affaire liée à la possession et au trafic de comprimés psychotropes.

Son interpellation s’est faite sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le suspect a été arrêté immédiatement après son arrivée dans la ville de Kénitra à bord d’un véhicule utilitaire de transport de marchandises, en provenance d’une ville du Nord du royaume.

Le contrôle effectué par la police a permis de saisir 6.000 comprimés de Rivotril en sa possession.

L’homme a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de sûreté nationale et de surveillance du territoire national en vue de démanteler les réseaux de contrebande et de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes aux niveaux national et international.