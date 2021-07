Lors d’un webinaire tenu mardi 29 juin, l’association Kane Ya Makane a annoncé réitérer son projet projet Tanouir sous le nom « Tanouir démultiplié », visant à accompagner des dizaines de milliers d’enfants supplémentaires dans leur parcours scolaire et épanouissement personnel.

Kane Ya Makane a organisé, le mardi 29 juin, un webinaire, en présence virtuelle d’un auditoire important et diversifié. L’occasion de révéler les résultats d’une étude sur les effets à moyen terme du projet Tanouir sur les élèves qui en ont bénéficié et d’annoncer le lancement du projet « Tanouir démultiplié », destiné à permettre à des dizaines de milliers d’enfants supplémentaires de profiter des multiples effets positifs de ce programme et ce, grâce à la mobilisation de nouveaux acteurs pour assurer son déploiement.

Tanouir est un projet artistico-éducatif que Kane Ya Makane a déployé depuis 2011 dans les écoles publiques rurales en faveur de 23.000 élèves du primaire, pour favoriser leur développement personnel et éducatif. Il concrétise la vision novatrice de Kane Ya Makane selon laquelle l’école a pour mission essentielle, en plus de son rôle classique, de favoriser l’éveil et la créativité des enfants, et de les accompagner ainsi à devenir de futurs adultes épanouis et responsables.

La première partie du webinaire dédiée au projet Tanouir (découvrir le film réalisé et projeté en décembre 2019 lors de la cérémonie de célébration de ses 10 ans) s’est clôturée par la présentation par Amal Chafaï, consultante experte en recherche qualitative et quantitative, des principaux résultats d’une étude réalisée sur les effets à moyen terme du projet Tanouir.

Basée sur une approche qualitative, cette étude, menée auprès des bénéficiaires des régions d’Agadir et de Marrakech, a permis de révéler de nombreux impacts positifs et durables du projet Tanouir sur les enfants, devenus de jeunes adultes de 15 à 20 ans.

«Le projet Tanouir a produit 4 grandes catégories d’effets auprès des jeunes: il a généré en eux de l’ambition et une attitude positive par rapport à l’avenir; il a par ailleurs clairement conduit à faciliter la suite de leur parcours scolaire et contribué à réduire les risques d’abandon scolaire; ces jeunes sont outillés pour une intégration socio-professionnelle plus facile et sont en passe de devenir des citoyens responsables» a déclaré Amal Chafaï.

Lire aussi : Vivo Energy Maroc favorise le développement des élèves du primaire en zone rurale

Les participants ont également pu entendre le témoignage de Rachida Mountassif, qui a animé tous les focus groups réalisés dans le cadre de cette étude. «J’ai été très impressionnée, lors des focus groups avec les jeunes, par leurs capacités à s’exprimer librement, aussi par leurs capacités à rêver leur vie et à avancer de manière assurée vers la réalisation de leurs rêves; j’ai aussi également été marquée par toutes les valeurs positives assimilées par ces jeunes qui guident encore leur vie, qu’il s’agisse de solidarité, d’ouverture, de respect ou encore d’égalité de genre».

La deuxième partie du webinaire a démarré par la présentation, par Mounia Benchekroun, Directrice Générale de l’association Kane Ya Makane, du contexte, des objectifs et du contenu du nouveau projet Tanouir démultiplié.

«L’immense travail qui a été réalisé pour créer, déployer, améliorer et enrichir de manière continue notre projet Tanouir depuis 11 ans n’aurait eu aucun sens sans le partage de tout notre savoir-faire avec les acteurs qui voudraient le mettre au service de leurs bénéficiaires. Tout ce que nous avons réalisé cette année, la création d’un nouveau site internet, très documenté, (www.kaneyamakane.com), la création de capsules d’ateliers filmés, de nouvelles capsules de Tanouir en ligne, la mobilisation de partenaires (associatifs, financiers, institutionnels)… est orienté vers cet objectif ultime: permettre au maximum d’enfants de bénéficier de notre projet Tanouir », a-t-elle déclaré.

Lire aussi : Jood nommée association tête de réseau par l’INDH dans son pôle «Vagabond»

Cette volonté de le généraliser émane de toutes les parties prenantes et en particulier des enfants eux-mêmes qui appellent à ce qu’«aucun enfant ne soit privé de ce programme»; «Celui qui n’a pas connu les anchita (c’est ainsi que les enfants dénomment le projet Tanouir), il n’a rien connu dans sa vie, daye3», exprime ce jeune de Marrakech, ou encore une jeune fille à Agadir qui déclare «Tanouir, c’est un bâton magique qui touche les enfants et fait ressortir les trésors cachés dans ces enfants ».

La dernière partie du webinaire a été dédiée à la présentation des principaux partenaires de cette nouvelle phase de Kane Ya Makane: en premier lieu, le partenaire institutionnel, le ministère de l’Education nationale, à travers son Secrétaire Général, Belqasmi qui avait déclaré, lors de la cérémonie des 10 ans de Kane Ya Makane en décembre 2019: « L’exemple d’aujourd’hui prouve bien que quand on se mobilise pour accompagner l’école marocaine, on arrive à faire des choses vraiment formidables et exceptionnelles et ce qu’on a vécu aujourd’hui est un exemple très édifiant. Ce partenariat va notamment permettre que le travail réalisé, qui a été cristallisé, puisse être réutilisé pour faire un essaimage beaucoup plus important. »

Les partenaires financiers de Tanouir démultiplié, se sont ensuite exprimés, sur les raisons motivant leur soutien à ce projet, qu’il s’agisse de Bénédicte Schutz, Directeur de la Coopération Internationale de Monaco ou encore, Fyras Mawazini, Directeur du bureau de Casablanca de la Fondation Drosos, ou enfin Hind Mejjati Alami, Directrice communication et RSE de Vivo Energy, qui a démarré un partenariat avec Kane Ya Makane en janvier 2021.