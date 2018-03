Kadem Saher annoncé à Mawazine

Kadem Saher sera à l’affiche de la 17e édition du festival Mawazine Rythmes du Monde programmé du 22 au 30 juin 2018.

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi, la page officielle du festival. Celui que l'on appelle "le César de la chanson arabe" se produira le 22 juin sur la scène d'Annahda à Rabat.

Kadem Saher participe pour la troisième fois au festival Mawazine. Le chanteur irakien s'était déjà produit à Rabat en 2014, puis en 2016 au théâtre national Mohammed V.

Le chanteur aux 100 millions d’albums vendus et aux plus de 40 millions de fans sur les réseaux sociaux, est considéré comme le chanteur le plus célèbre du monde arabe, fait savoir l’association, notant que l’auteur-compositeur originaire de Mossoul est attendu pour une prestation au cours de laquelle il fera la démonstration de sa parfaite maîtrise vocale, puisant dans un répertoire qui privilégie la ballade romantique, les maqamat, la poésie et les paroles engagées.