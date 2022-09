« Main dans la main pour vaincre le sepsis! », est le slogan d’une campagne d’information lancée au Maroc à l’occasion de la Journée mondiale du Sepsis (empoisonnement du sang) qui se tient chaque année le 13 septembre.

L’objectif étant de sensibiliser aux moyens de prévention et de prise en charge précoce afin de lutter contre ce problème de santé qui cause 11 millions de décès par an dans le monde, soit un décès toutes les 2,8 secondes.

Cette campagne a pour objectif de mieux sensibiliser tant le grand public que les professionnels de santé dans les différentes régions du royaume sur la gravité de cette pathologie. Elle vise également à initier des réflexions et des discussions sur le meilleur moyen de prévenir cette maladie potentiellement mortelle, avec toutes les autorités concernées et partenaires de santé pour combattre ce problème de santé publique à l’échelle mondiale.

Dans ce sens, Jamila Hedjal, fondatrice de « France Sepsis Association », qui fédère des familles de patients et des professionnels de santé au Maroc et en France, a noté que l’objectif de cette campagne s’étalant sur plusieurs mois de l’année en cours, consiste à « partager et échanger avec toutes les parties concernées au Maroc sur les meilleures pratiques en usage dans la lutte contre cette maladie mortelle ».

Pour le grand public, l’essentiel de cette campagne de communication consiste en la réalisation d’une série de vidéos éducatives en arabe dialectal et en français, en collaboration avec des médecins de différentes spécialités impliqués dans la prise en charge multidisciplinaire de la maladie (anesthésistes-réanimateurs, infectiologues, neurologues, pédiatres…).

Ces vidéos vont être publiées sur les réseaux sociaux et ce, pour une plus large diffusion de l’information. Sont également prévues des interviews et des émissions radiophoniques et télévisées, consacrées toutes ou en partie à la sensibilisation au sepsis.

Pour les professionnels de la santé, des vidéos à caractère scientifique et académique conçues avec des experts mondiaux dans le domaine du sepsis figurent également parmi les actions arrêtées par le plan d’actions de France Sepsis Association au Maroc.

Autre élément fort de cette campagne de communication, le webinaire qui aura lieu le 3 octobre et qui sera animé par des sommités nationales et internationales.

Dans le même contexte, Hedjal, membre des Experts mondiaux dans le domaine du sepsis, pilote commission santé au sein de l’Ordre mondial des experts basé à Genève, a fait remarquer que « la méconnaissance et la mobilisation insuffisante des acteurs concernés, ont un fort impact médico-sanitaire et socio-économique tant sur le patient et son entourage que sur les systèmes de santé ».

La maladie engendre de nombreuses comorbidités graves qui influent sur l’espérance de vie du malade et sur les dépenses des systèmes de santé, sans compter les décès évitables, a-t-elle signalé. « L’information et la sensibilisation deviennent, de ce fait, un enjeu indéniable pour lutter contre ce fléau méconnu », a souligné la fondatrice de l’association.

Dans le contexte marocain où la réforme du système de santé est une priorité de premier rang, elle ajoute que « notre approche consiste à nous associer à toutes les parties prenantes afin de créer une prise de conscience collective et par conséquent interpeller les pouvoirs publics pour qu’ils mettent en place des stratégies permettant d’assurer sa prévention, son diagnostic et une prise en charge rapide et adéquate ».

Engagée dans la lutte contre le sepsis depuis sa création en 2020, « France Sepsis Association » et à travers toutes les activités mises en place au Maroc, a pour principal objectif de sauver des vies humaines par l’amélioration des connaissances du grand public et la sensibilisation des professionnels de santé au rôle décisif d’un diagnostic rapide (golden hours) et d’une prise en charge adéquate du sepsis.

Cette motivation qui anime Hedjal est due à la perte de son fils Farès, décédé, à peine âgé de 13 ans, d’un choc septique sur une péritonite appendiculaire.

Première cause de décès évitables dans le monde, le sepsis est un dérèglement du système immunitaire qui, au lieu de lutter contre l’infection, endommage les tissus et organes du corps, pouvant entraîner leur défaillance (défaillances multiviscérales, choc septique) et finalement la mort.

C’est une infection générale venant d’un foyer initial qui se décharge dans la circulation sanguine. Le plus souvent, un sepsis est provoqué par une infection non traitée ou mal soignée et donc des micro-organismes tels que les bactéries, des champignons, des virus ainsi que des parasites.

Le sepsis peut toucher chacun de nous, indépendamment de l’âge, du sexe et de la situation géographique. Cependant, certaines personnes sont plus à risque dont les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées, les malades immunodéprimés ou chroniques et les personnes vivant dans des milieux à faibles ressources.