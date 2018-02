Jérusalem: le Hamas sollicite l'intervention du roi

Le mouvement palestinien Hamas a sollicité l'intervention du roi Mohammed VI pour contrer l'opération de "judaïsation de Jérusalem".

Dans un communiqué publié ce 16 février, le mouvement palestinien Hamas appelle le roi Mohammed VI à intervenir face à ce qu'il appelle "la judaïsation de Jérusalem".

"Nous appelons Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du Comité d'Al Qods, à intervenir immédiatement et rapidement pour empêcher les violations permanentes du gouvernement ennemi, qui vise à judaïser Jérusalem et changer ses caractéristiques démographiques et urbaines", peut-on lire dans le communiqué du mouvement de Khaled Mechaal.