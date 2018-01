Jerada: Rabbah rencontre des représentants syndicaux

Le ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, et le Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, ont tenu, jeudi à Jerada, une rencontre de communication avec des représentants d’instances syndicales consacrée à l'examen de leur dossier revendicatif.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de la rencontre, le ministre a précisé que les discussions ont porté sur le nouveau modèle de développement de la province qui, a-t-il dit, bénéficie du soutien des différentes parties, sachant qu’il va contribuer à la création de postes d’emploi.

La rencontre, marquée par la franchise, la transparence et l’interaction, a été aussi l’occasion pour souligner la nécessité de l’organisation des activités non structurées dans l’objectif de préserver la sécurité et la santé des personnes qui y travaillent, a-t-il ajouté.

Faisant savoir que les différentes parties veillent à la poursuite du dialogue, le ministre a mis l’accent sur l’importance d’assurer un contrôle et un suivi rigoureux des projets de développement qui seront lancés dans le cadre d’un programme intégré qui répond aux attentes pressantes au niveau local.

Pour sa part, El Jamai, a assuré que la porte du dialogue demeure ouverte avec toutes les parties qui veulent contribuer de manière sérieuse et positive aux discussions en cours, en vue de trouver des solutions aux défis posés et de créer une alternative économique efficace et efficiente.

Dans cette veine, El Jamai a appelé à aller de l'avant et à ouvrir une nouvelle page d'autant plus que les responsables disposent d’une réelle volonté pour satisfaire les attentes de la population locale et améliorer sa situation socio-économique.

De leur côté, les représentants des syndicats ont présenté un dossier revendicatif portant notamment sur la mise en place d’une alternative économique pour créer davantage d’emplois, l’amélioration de l’accès aux services de base (santé, enseignement, ..), la lutte contre la pauvreté et la précarité et le traitement des dossiers sociaux en suspens des ouvriers des Charbonnages du Maroc (CDM).

Ils ont de même revendiqué la mise à profit des potentialités offertes dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l’agriculture et le tourisme, dans le but de favoriser la création d’une dynamique économique dans la province.

Ont assisté également à cette rencontre, le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, le Directeur général par intérim de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, (ONEE), Abderrahim Hafidi, et d’autres responsables.

Cette rencontre de communication intervient dans le cadre d’une série de rencontres tenues par Rabbah et El Jamai avec les représentants de partis politiques, les élus et les représentants des jeunes de la province et de la société civile.