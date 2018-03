Jerada: les autorités locales démentent le décès d'un jeune

Les autorités locales de la province de Jerada ont démenti les informations "mensongères et erronées", relayées par certains sites électroniques et pages sur les réseaux sociaux, selon lesquelles un jeune de 16 ans serait décédé mercredi soir à Jerada après avoir été heurté par un véhicule des forces publiques.

"Certains sites électroniques et pages sur les réseaux sociaux ont relayé des informations mensongères et erronées selon lesquelles un jeune de 16 ans serait décédé mercredi soir à Jerada après avoir été heurté par un véhicule des forces publiques", a indiqué jeudi la préfecture de la province de Jerada dans un communiqué.

"Afin d'éclairer l'opinion publique et d'éviter toute confusion pouvant être causée par de telles informations, et en vue également d'éviter les conséquences néfastes que ces allégations dénuées de tout fondement pourraient engendrer, les autorités locales de la province de Jerada tiennent à souligner que les investigations et enquêtes menées jeudi par leurs services sur cette question ont établi de manière catégorique qu'il n'y a eu aucun décès de ce genre", relève le communiqué.

"Tout en réfutant toutes les allégations et rumeurs fallacieuses ayant entouré les événements qu'a connus la province de Jerada, les autorités locales appellent à faire preuve de réserve dans le traitement de ces fausses informations et à ne pas y prêter attention", souligne la même source.