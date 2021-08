Eyal David, ambassadeur adjoint d’Israël à Nairobi, rejoindra l’équipe diplomatique israélienne à Rabat, aux côtés de David Govrin, a-t-il annoncé sur son compte Twitter.

«Heureux d’apprendre que ma prochaine aventure diplomatique sera à Rabat, au Maroc», a-t-il écrit, indiquant qu’il rejoindra «bientôt la merveilleuse équipe qui ouvrira la nouvelle ambassade d’Israël au Maroc».

2/2 Looking forward to exploring a new country & culture and to improving my skills in French and Arabic! I’ll miss #Kenya and the East African region but at least I’m staying in the continent, not far 🌍 and… getting closer to my family’s North African roots 🤟🏽

— Eyal David (@EyalDavid_mfa) August 8, 2021