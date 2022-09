Le chef du bureau de liaison marocaine à Tel Aviv, Abderrahim Beyyoud, s’est vu décerner le «Prix du diplomate de l’année», octroyé par le Club des ambassadeurs d’Israël.

«Je suis vraiment honoré de recevoir le Prix du diplomate de l’année qui m’a été décerné par le Club des ambassadeurs d’Israël. Mes remerciements sincères à son excellence le président de l’Etat d’Israël pour sa gentille lettre et ses aimables paroles à cette occasion», a déclaré à cette occasion le diplomate marocain, Abderrahim Bayoud.

I am truly honoured to be granted the “The Diplomat of the Year Award” bestowed upon me by the Ambassadors’ Club of Israel.

Heartfelt thanks to His Excellency the President of the State of Israel for His nice Letter and kind words on this occasion. pic.twitter.com/gMkjARASnG

— Morocco in Israel (@morocco_israel) September 22, 2022