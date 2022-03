Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques donnera, ce lundi 21 mars 2022, le coup d’envoi à Londres du Roadshow organisé par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) avec l’appui de l’ambassade du Royaume du Maroc au Royaume-Uni.

La visite de Mohcine Jazouli à Londres vise à promouvoir le Maroc en tant que destination privilégiée d’investissement et intervient dans le cadre des orientations royales qui font de l’investissement un des axes majeurs de la relance socio-économique du Royaume, affirme un communiqué des services du responsable gouvernemental.

Le coup d’envoi du Roadshow, en présence de l’ambassadeur marocain auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Hakim Hajoui, du directeur général de l’AMDIE, Youssef El Bari, d’institutionnels et d’opérateurs privés britanniques, sera marqué par la cérémonie de lancement de la marque nationale “Morocco Now” qui a pour objectif de faire rayonner le Royaume et de présenter l’offre Maroc dans le but d’accélérer les investissements sur le territoire national, poursuit la même source.

Cet évènement verra la tenue de tables rondes et de rencontres B to B avec d’importants dirigeants d’entreprises, potentiels investisseurs basés au Royaume-Uni, en vue de les encourager à saisir les opportunités d’investissement qu’offre le Maroc. Des entreprises du secteur de l’automobile, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire, du textile, de l’énergie, de la défense et du secteur pharmaceutique y prendront part.

Mohcine Jazouli prévoit également de rencontrer des institutionnels et de hauts responsables britanniques pour renforcer la coopération en matière d’investissement entre les deux pays, à la lumière de l’Accord d’Association Maroc-Royaume Uni signé en 2019.