Un professeur de médecine allemand a conçu un traitement original pour réduire la charge virale d’une infection au covid-19. Il s’agit du « covidgum », soit un chewing-gum composé d’antiviraux naturels. Pour le moment, ce produit n’est distribué qu’en Allemagne.

En Allemagne, Florian Pfab, professeur de médecine et chef du département médical de l’équipe de football de l’Eintracht Francfort, a conçu le « covidgum », un chewing-gum médical à base d’ingrédients naturels tels que des huiles essentielles de qualité biologique issues du secteur alimentaire. L’effet antiviral de ces ingrédients a déjà été démontré in vitro et est documenté dans de nombreuses publications scientifiques, soutient le site du laboratoire.

Les données de laboratoire montrent que les substances contenues dans covidgum inactivent et réduisent considérablement les virus enveloppés spécifiques existants. Dans une série de cas d’expériences de traitement avec des patients infectés dans un centre de recherche allemand accrédité, l’air expiré avant et après la mastication de covidgum pendant 15 minutes a été examiné dans des conditions contrôlées sur une période de trois heures en ce qui concerne la charge virale.

Résultat: tous les patients ont eu une diminution très significative de la charge virale avec au moins une heure de temps d’effet et une diminution de la charge virale de plus de 90 % après l’utilisation de covidgum. Chez la moitié des patients, la charge virale n’était plus détectable à différents temps de mesure après la mastication.

La diminution de la charge virale dans l’air expiré a duré environ deux heures. En inactivant et en éliminant les virus, le risque de transmission d’infection, qui est libéré dans l’air par des gouttelettes en parlant, en toussant, en riant ou en chantant, peut être considérablement réduit.

Le laboratoire rappelle que ce produit doit être considéré comme une mesure supplémentaire aux mesures d’hygiène connues, ne se substituant aucunement à la vaccination ou aux gestes barrières, et peut aider à contenir la propagation des infections via les aérosols.