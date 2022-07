Un présumé membre d’un réseau spécialisé dans l’organisation de l’immigration clandestine a été arrêté mercredi à Laâyoune alors qu’il venait de se faire livrer un colis contenant un bateau pneumatique.

Grâce aux informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Laâyoune ont réussi à arrêter, dans la matinée du mercredi 20 juillet, trois personnes âgées de 29 à 34 ans, dont deux migrants originaires d’Afrique subsaharienne.

Les trois prévenus sont soupçonnés d’être liés à un réseau criminel actif dans l’organisation de l’immigration irrégulière et de la traite des êtres humains, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué diffusé jeudi.

L’un des suspects, un ressortissant marocain, a été pris en flagrant délit de réception d’un gros colis à l’intérieur d’une agence de messagerie. Le colis en question contenait en réalité un canot pneumatique et des pièces et équipements connexes.

Lire aussi: Immigration clandestine: six individus interpellés à Salé, en flagrant délit

Les deux autres personnes originaires d’Afrique subsaharienne ont été arrêtées par la suite. Elles sont soupçonnées d’implication dans l’organisation d’opérations d’immigration irrégulière par voie maritime.

Des recherches et investigations ont également permis l’arrestation de trois candidats à l’immigration irrégulière, dont une fille mineure, tous originaires d’Afrique subsaharienne, souligne la DGSN.

Les suspects et candidats à l’immigration clandestine ont fait l’objet d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler tous les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier toutes les éventuelles ramifications de ce réseau.