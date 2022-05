La ministre israélienne de la Science, de la Technique et de l’Espace est attendue ce mercredi 25 mai à Rabat, où elle rencontrera son homologue marocain, en vue de signer un accord historique.

La ministre Orit Farkash-Hacohen se réunira dans la capitale avec son homologue marocain Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Un accorde sera signé à l’issue de cette rencontre, rapportent plusieurs médias israéliens.

Cet accord de coopération portera sur «l’intelligence artificielle, les technologiques agricoles, la gestion de l’eau, le dessalement de l’eau de mer, la désertification, la biotechnologie, les énergies renouvelables, les technologies médicales, l’industrie pharmaceutique, les villes intelligentes, l’industrie automobile, la technique des données, l’espace, les sciences humaines, la société et l’environnement», rapporte Ynet News.

Il sera aussi question de financer des projets communs dans le domaine de la recherche ainsi que d’organiser des séminaires et de manifestation scientifiques. Afin de concrétiser ces projets, il sera procédé à la création d’une équipe conjointe d’experts israélo-marocains, indique la même source.

Lire aussi: Vidéo. «Morocco-israel: Connect to Innovate», voici le message du président israélien aux Marocains

«Je suis reconnaissante de l’opportunité de voyager au Maroc et de signer un important accord de coopération entre les pays», a déclaré la ministre israélienne, et de souligner «ensemble, nous travaillerons pour promouvoir les progrès dans les domaines de l’espace, des énergies renouvelables, des technologies de l’eau, des transports, des sciences, de l’environnement et de la santé».

Depuis la signature des accords d’Abraham, Israël a déjà signé un seul accord de ce genre dans le domaine de la technologie avec les émirats arabes Unis plus tôt cette année.