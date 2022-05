Âge, niveau d’instruction, situation familiale, peines à purger…, voici le profil type des détenus pour terrorisme au Maroc.

Une journée d’étude organisée jeudi dernier par la Délégation générale de l’Administration et à la réinsertion (DGAPR) permet de dresser le profil type des personnes détenues au Maroc pour terrorisme.

À la date du 16 mai 2022, ils étaient 842 individus qui sont encore derrière les barreaux pour divers délits liés au terrorisme et dont seulement deux femmes. Ils sont incarcérés dans 14 établissements pénitentiaires (12 prisons locales et 2 centrales). Plus de la moitié d’entre eux (55,70%) ont été jugés et condamnés de manière définitive, alors que 24,35% attendent l’issue de leur recours en appel et 15,32% une décision de la Cour de cassation.

Quant aux détenus en préventive pour terrorisme, leur pourcentage ne dépasse pas les 4,63%, soit 39 personnes au total.

L’âge de la déraison

Y a-t-il une relation entre le jeune âge et le risque d’épouser des idéologies extrémistes? On ne saurait répondre avec exactitude, mais les chiffres avancés par la DGAPR sont plus que parlants. 78% des détenus ont entre 20 et 40 ans, au moment où les 40-60 ans représentent près de 20%.

Dans les prisons marocaines, on retrouvent actuellement seulement 7 détenus âgés de plus de 60 ans, soit 7 prisonniers.

Plus on est instruit, plus on est à l’abri

Y a-t-il encore une relation entre le niveau d’instruction et le risque d’embrigadement par les mouvances terroristes? On laissera les spécialistes répondre à cette question. Sachez seulement que 58,91% des détenus pour terrorisme sont soit analphabètes, soit ayant un niveau allant du primaire au secondaire.

Ceux qui justifient d’un niveau d’instruction universitaire représentent 19,71%. L’autre donnée relevée par la DGAPR est que plus de 90% des détenus sont imprégnés de l’idéologie de Daech alors que les autres se recrutent dans diverses mouvances du salafisme jihadiste.

Une précédente étude établie par la DGSN, et datant de quelques années, avait établi que l’écrasante majorité des prévenus pour terrorisme exerçait des petits métiers (artisans, ouvriers, marchands ambulants…).

Les célibataires première cible

Les célibataires représentent plus de la moitié des détenus pour terrorisme (56,41%) alors que les mariés sont de l’ordre de 39,79%. Les divorcés, eux, sont au nombre de 32 détenus (3,80%).

Le couloir de la mort et la perpétuité ne sont pas la règle

Pour terrorisme, les peines prononcées par les juridictions marocaines vont de quelques années de prison à la peine capitale (non mise à exécution depuis des décennies). Pour ceux dont les condamnations sont définitives, 17 (3,62%) ont écopé de la peine capitale: généralement des individus qui ont du sang sur les mains et commis des homicides. Ils sont un peu plus nombreux ceux ayant été condamnés à la perpétuité: 23 personnes dont les 6 auteurs des attentats d’Atlas Asni au milieu des années 1990.

Si généralement les familles et les avocats de détenus se plaignaient des « lourdes peines », le législateur a mis en place des garde-fou au fil des années pour des procès équitables et des peines proportionnelles aux délits. Sans parler des diverses grâces royales qui ont permis aux repentis de retrouver leur liberté.

Notons enfin que sur les 842 détenus pour terrorisme, on retrouve des ressortissants étrangers ou des binationaux, mais très minoritaires: deux belgo-marocains, deux franco-marocains, deux algériens, trois franco-algériens, un tchadien, un hispano-suisse, un suisse, un syrien et un irakien.