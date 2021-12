Malgré une campagne de vaccination très avancée, le Maroc hérite d’un mauvais classement dans le nouvel Indice de la sécurité sanitaire dans le monde. Parmi les indicateurs pris en compte: la vaccination, mais aussi la capacité des hôpitaux et centres de soins à prendre en charge les patients lors des épidémies et pandémies.

Près de deux ans après le début de la pandémie du coronavirus, qui a fait plus de 5 millions de morts dans le monde, tous les pays « restent dangereusement mal préparés » aux futures menaces épidémiques et pandémiques, y compris des menaces potentiellement plus dévastatrices que le Covid-19. C’est la conclusion du nouveau rapport Global Health Security (GHS) Index 2021, qui évalue les capacités de 195 pays à se préparer aux épidémies et aux pandémies, rendu public le 8 décembre.

L’Indice de sécurité sanitaire est établi par le Johns Hopkins Center for Health Security, la Nuclear Threat Initiative et l’Economist Intelligence Unit. L’indice GHS est réparti sur six catégories visant à évaluer la capacité des pays « à prévenir, détecter et répondre aux menaces biologiques » ainsi que les « facteurs qui peuvent entraver ou améliorer cette capacité, tels que les systèmes de santé, les normes et les risques », explique-t-on.

Sur les 195 pays évalués dans l’indice, le Maroc est classé 108e au niveau mondial et 11e en Afrique, avec un score total de 33,6 points sur 100. Le royaume a perdu deux places par rapport à l’édition de 2019.

Les capacités du Maroc à faire face à la « résistance antimicrobienne » lui a valu notamment ce mauvais score, en plus des « mécanismes de surveillance et d’alerte » et de la capacité de ses « hôpitaux et centres de soins à prendre en charge les patients lors des épidémies ».

Les « faibles capacités » du personnel de santé pour « travailler et répondre aux épidémies » sont également citées.

Pour ce qui concerne la vaccination, le Maroc s’en sort très bien avec un score de 100 points sur 100.

Les Etats-Unis premiers

L’indice attribue les scores les plus élevés aux pays dotés des « capacités les plus étendues » pour prévenir et répondre aux épidémies et aux pandémies. Grace à « leurs capacités scientifiques », les États-Unis ont été classés au premier rang de l’indice 2021, tout comme en 2019.

Pourtant, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19 dans le monde, et leur « réponse à la pandémie a généralement été considérée comme extrêmement mauvaise », lit-on dans le rapport.

Globalement, « les pays continuent de souffrir des dommages causés par la pandémie du Covid-19 à cause d’une capacité de sécurité sanitaire insuffisante. Ce manque de capacités survient à un moment où la politique et les risques de sécurité ont augmenté dans presque tous les pays, et des investissements financiers durables nécessaires pour maintenir ces capacités n’ont pas encore été démontrés », souligne-t-on.

De « telles faiblesses laissent un monde extrêmement vulnérable aux futures urgences sanitaires, y compris ceux potentiellement plus dévastatrices que le Covid-19 », ajoutent les auteurs du rapport.