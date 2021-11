Un membre de l’équipe de tournage du nouveau Indiana Jones, qui se déroule actuellement à Fès, a été retrouvé mort à Fès.

Un drame a eu lieu pendant le tournage du nouveau Indiana Jones au Maroc. Un membre de l’équipe a été retrouvé mort dans la chambre de son hôtel à Fès, rapporte le tabloïd britannique The Sun. Nic Cupac, qui était âgé de 54 ans, faisait partie de la centaine de personnes qui ont fait le déplacement au Maroc pour se préparer à une « cascade majeure à l’aide d’un rickshaw ».

L’homme était responsable de l’assemblage des décors et avait travaillé sur plusieurs « superproductions hollywoodiennes », ajoute la même source.

Les circonstances de sa mort n’ont pour l’instant pas été révélées. Il serait mort de « causes naturelles », croit savoir The Sun.

Des amis du défunt lui ont rendu hommage, évoquant son « rire contagieux ». « J’ai le cœur brisé. Nic était un homme tellement adorable », a confié un de ses amis. « C’était l’un des meilleurs, il m’a tellement appris quand j’ai commencé », a déploré un autre de ses proches.

Des images prises juste avant sa mort montraient l’équipe en train de répéter la cascade avant l’arrivée de Harrison Ford, acteur principal de la saga. Le tournage du film, dont la sortie en salles est prévue en 2023, avait déjà été retardé à cause de la pandémie du Covid 19 et des restrictions de voyage entre le Maroc et le Royaume-Uni.

En juin dernier, le Centre cinématographique marocain (CCM) avait annoncé l’arrivée cet été de l’équipe de tournage de la cinquième aventure du célèbre archéologue.

Le producteur Steven Spielberg a confié la réalisation de ce nouvel opus de la franchise de Lucasfilm (rachetée en 2012 par Disney) à James Mangold (connu pour Logan entre autres). Outre Harrison Ford, le casting réunit Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Boyd Holbrook (Logan), Shaunette Renée Wilson (The Resident) et Thomas Kretschmann (Avengers : L’ère d’Ultron).