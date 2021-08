L’Algérie peine à venir à bout des incendies ravageurs qui frappent la Kabylie. Le Maroc, doté de plusieurs canadairs, aurait pourtant proposé son aide, mais n’a toujours pas reçu de réponse favorable.

Plusieurs incendies ravagent la Kabylie, faisant au moins 42 morts, selon un dernier bilan. Les appels à une aide internationale inondent les réseaux sociaux, notamment pour le déploiement de canadairs, des avions bombardiers d’eau amphibie, que l’Algérie ne possède pas.

I can’t see my country burning and i can’t do any thing ,@TebbouneAmadjid

You are the president do anything you should stand up for the country

Pray for Algeria 🇩🇿💔#Algerie #SOSAlgeria #savedz #SaveAlgeria #PrayForAlgeria #PrayForKabylia

