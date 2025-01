L’Ambassade du Royaume du Maroc aux États-Unis a appelé, ce dimanche, la communauté marocaine à respecter les consignes des autorités locales pour garantir leur sécurité et celle de leurs familles, en raison des risques liés aux incendies de forêt qui frappent la ville de Los Angeles, en Californie.

L’ambassade a émis un avertissement ce dimanche concernant les dangers des incendies de forêt, en conseillant aux personnes présentes dans les zones touchées de suivre les informations relatives aux incendies par le biais des canaux officiels et des sources fiables.

Elle a insisté sur l’importance de se conformer aux ordres d’évacuation immédiate dans les zones affectées et d’éviter les déplacements non nécessaires dans les zones proches des incendies.

L’ambassade a également mis à disposition un numéro de téléphone (202 499 1050) et une adresse email pour les urgences, réaffirmant son engagement à soutenir la communauté marocaine et à fournir l’assistance nécessaire pour faire face à cette crise.

Our solidarity goes out to all those affected by the tragic wildfires in Los Angeles.🇲🇦 citizens residing in affected areas are urged to abide by safety guidelines. Please address any urgent inquiries to the number or email below:

📞 202 499 1050

[email protected] pic.twitter.com/5XLEEO7XzK

— Morocco in the USA (@morocco_usa) January 12, 2025