L’Agence nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a assuré, dimanche, que les équipes d’intervention de lutte contre les incendies que connaissent plusieurs forêts au Nord du Royaume, ont réussi à maîtriser définitivement trois incendies, alors que les efforts se poursuivent pour contenir les autres incendies dans les prochaines heures.

En pleine période de sécheresse exceptionnelle et de la vague de chaleur que connaît le Royaume, des incendies se sont déclarés dans plusieurs forêts au Nord du pays, indique l’Agence dans un communiqué, précisant qu’il s’agit de forêts situées dans les provinces de Taza, Larache, Tétouan, Ouezzane et Chefchaouen.

Pour la cinquième journée consécutive, les différentes équipes de lutte contre les incendies de forêt relevant des divers départements et établissements continuent, selon une stratégie bien élaborée, à assurer l’efficacité des interventions terrestres et aériennes et ce, en dépit des températures élevées, de la difficulté du terrain et du vent de chergui, fait savoir la même source.

La superficie endommagée a atteint, depuis mercredi soir jusqu’à dimanche 17 juillet, 6.600 hectares, précise l’ANEF, ajoutant que les efforts des équipes d’intervention se sont focalisés, d’abord, sur la sécurisation des douars à proximité des forêts incendiées et la préservation de leurs biens. Ainsi, 20 douars ont été évacués d’une manière proactive.

L’Agence souligne que pour faire face à ces incendies, environ 2.000 éléments des Eaux et Forêts, de la Protection civile, des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces auxiliaires et des autorités locales, dotés de camions-citernes, des camions de première intervention, ont été mobilisés. Aussi, cinq avions « Canadair » et huit avions de type « Turbo Trush » de la Gendarmerie Royale ont été utilisés lors de ces opérations.

Et pour la première fois, des drones de l’ANEF ont été utilisés pour détecter et suivre les foyers d’incendies pour déterminer les priorités des interventions aériennes et terrestres, après étude et analyse des images infrarouges.

Ainsi, l’Agence affirme que trois incendies ont été définitivement maîtrisés à Tahla (Taza), à Sahel El Menzla (Larache) et à Mokrisset (Ouezzane) et ce, en parrallèle avec le retour de 95% des habitants chez eux, après la maîtrise complète de ces incendies.

Et de soutenir que les efforts se poursuivent pour contenir les autres incendies dans les prochaines heures. L’incendie de la forêt El Qola (Larache), qui a endommagé environ 5.300 hectares, est maîtrisé à 70%, celui de la forêt Jbel Lahbib (Tétouan) à 80% et celui de la forêt Tassift (Chefchaouen) à plus de 70%.

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, à travers l’ANEF, a procédé au diagnostic de la situation et des statistiques, ainsi qu’à l’identification des effets et répercussions sur la programmation des projets intégrés en vue de réhabiliter les écosystèmes touchés, en utilisant des types de forêts adaptés aux spécificités naturelles de chaque zone et ce, à partir de la prochaine campagne de boisement.

Concernant le volet social, et dans le cadre des stratégies « Génération Green » 2020-2030 et « Forêts du Maroc » 2020-2030, une cellule a été mise en place aux niveaux central et local, en coordination avec l’ensemble des acteurs, afin d’identifier les mesures nécessaires et urgentes pour accompagner la population touchée par ces incendies et la programmation des projets intégrés de développement, conclut le communiqué.