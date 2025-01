Plusieurs stars ont été affectées par l’immense incendie qui ravage actuellement la région de Los Angeles. L’acteur marocain Said Taghmaoui, qui en fait partie, décrit une scène «infernale».

La région de Los Angeles, aux Etats-Unis, est depuis quelques jours en proie à un terrible incendie. Au moins dix morts ont déjà été enregistrés, et les pompiers continuent de lutter contre flammes qui ravagent tout sur leur chemin. Des images montrent la désolation causée dans certains quartiers, où l’on ne voit plus que les squelettes de ce qui était jadis des maisons cossues.

Plusieurs stars du showbiz ont été affectées par l’incendie. C’est le cas de Said Taghmaoui. «Voilà ce que je découvre ce matin en face de chez moi. Nous n’avons pas fermé l’œil de la nuit. On est resté, tant qu’on a pu en essayant de sauver l’essentiel», a témoigné l’acteur à succès marocain en légende d’une vidéo postée sur Instagram et dans laquelle on voit des villas de millions de dollars à la merci des flammes.

Taghmaoui décrit une scène apocalyptique: «À cause des vents surpuissants, le feu se propage de façon imprévisible à une vitesse vertigineuse, comme si quelqu’un soufflait sur des braises. Ce qui permet au feu de se propager, de façon incontrôlable un peu partout dans toutes les directions, comme un tourbillon de l’enfer.»

Pour l’acteur, «aucune autre alternative que de fuir, en laissant sa maison derrière soi. Évacuation obligatoire!», conclut le post.

