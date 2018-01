Implantation réussie d'une prothèse de genou à Béni Mellal

Une opération d’arthroplastie du genou s’est soldée par un succès au sein du Centre hospitalier régional de Béni Mellal. L’opération a été menée par un staff médical purement marocain, composé des médecins du service d’orthopédie de l’établissement.

L’opération est la première du genre au sein du Centre hospitalier régional de Béni Mellal. Selon Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 24 janvier, l’opération du remplacement total du genou d’un patient, par une prothèse, a été effectuée par les docteurs Aït Soltana, Lmdaffer et Serouali.

La particularité de cette opération réside dans le fait qu’elle a été effectuée dans un établissement qui ne dispose pas des mêmes équipements que ceux disponibles dans les CHU des grandes villes du royaume. L’opération s’est ainsi basée uniquement sur la compétence du staff médical, dont le savoir a été salué par le ministère de la Santé.

Par ailleurs, la réussite de l’opération a été l’occasion d'attirer l’attention du ministère de la Santé sur la nécessité de porter plus de soutien au Centre hospitalier régional de Béni Mellal, notamment en mettant à sa disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires à ce genre d’opérations. Cette requête a pour objectif de rendre service aux citoyens de la région, qui n’auront plus à se déplacer vers les grandes villes du royaume afin de recevoir les différents traitements qu’ils souhaitent.