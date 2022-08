Portés disparus depuis le 13 août, trois jeunes marocains partis pour rejoindre illégalement l’Espagne viennent d’être retrouvés par leurs proches. Ils sont actuellement incarcérés dans une prison à Alger.

Agés entre 23 et 28 ans, Mohamed, Hamza et Karim, originaires d’Al Araoui, ont quitté la ville de Nador à bord d’un jet-ski pensant rejoindre la côte espagnole. Ce n’est que dix jours plus tard que leurs familles recevront un coup de fil leur annonçant qu’ils ont été arrêtés et incarcérés dans une prison à Alger, rapporte le média El Faro de Ceuta.

Les circonstances les ayant conduits jusqu’en Algérie sont encore obscures. Les familles des trois jeunes ne savent pas non plus dans quelles conditions il sont détenus, indique la même source.

Les proches des trois jeunes avaient lancé un appel quelques jours avant qu’ils ne soient localisés en Algérie. Pour l’heure, leur incarcération n’a pas été confirmée par les autorités algériennes.