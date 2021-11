Selon un nouveau rapport du ministère de l’Intérieur, le Maroc a déjoué plus de 42.000 tentatives d’immigration irrégulière depuis le début de l’année.

Le Maroc est parvenu à avorter 42.071 tentatives d’immigration clandestine depuis le début de l’année 2021. Il a aussi réussi à démanteler plus de 156 réseaux criminels opérant dans l’immigration irrégulière, indique un nouveau rapport du ministère de l’Intérieur, présenté en partie, mercredi 3 novembre, lors d’une réunion de la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants et relayé par AlYaoum24.

Le rapport, qui présente les réalisations et les dépenses de département de Abdelouafi Laftit en 2021, souligne qu’« en ce qui concerne la stratégie sécuritaire de lutte contre l’immigration illégale, les autorités marocaines ont redoublé d’efforts pour faire face aux réseaux criminels actifs dans le domaine du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, conformément aux lois en vigueur ».

Le Maroc, indique le rapport, encourage le retour volontaire des migrants étrangers en situation irrégulière, « en coopération avec les corps diplomatiques de leurs pays accrédités au Maroc ». « Nous cherchons à enlever les victimes des mains des réseaux criminels de la mafia de l’immigration irrégulière et nous travaillons pour les renvoyer dans leurs pays dans des conditions sûres », poursuit-on.

Selon le document, 8.890 migrants ont été refoulés par le Maroc, dont 1.725 vers leurs pays d’origine, en coordination avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Maroc.

Lors de la présentation des principales lignes du rapport devant les membres de la commission de l’intérieur, Abdelouafi Laftit a, par ailleurs, expliqué que les «services sécuritaires ont continué à mettre en oeuvre les approches et plans d’action adoptés, que ce soit dans la lutte contre la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité ou dans la lutte contre l’immigration clandestine ».

Lire aussi: Sebta: avortement d’une tentative d’entrée de 300 migrants

Le ministre a aussi fait savoir que « l’expérience marocaine a permis des succès sécuritaires et des gains importants, notamment au niveau de l’intervention proactive, face aux menaces terroristes qui entourent notre pays ».