Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont interpellé, vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), vingt individus pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation d’opérations d’immigration illégale via la falsification des documents officiels et bancaires requis pour constituer les dossiers de demande de visa Schengen.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué samedi dans un communiqué que les interventions sécuritaires menées par plusieurs équipes de recherche relevant de la BNPJ en coordination avec les services extérieurs de la police judiciaire, ont abouti à l’arrestation de tous les mis en cause lors d’opérations simultanées dans les villes de Nador, Oujda, Jerada, Martil, Rabat et Sala Al Jadida.

Les perquisitions effectuées ont permis la saisie d’un lot de documents et de matériel qui auraient été utilisés à des fins criminelles, a ajouté la DGSN, précisant qu’il est question de timbres, de faux tampons d’établissements publics et bancaires, de documents de demande de visa falsifiés, de passeports au nom d’autrui, de reçus de transferts d’argent, des relevés bancaires, de matériel informatique et électronique, d’une bombe lacrymogène, d’importantes sommes d’argent en monnaie nationale et en devises, en plus d’une quantité de drogue (chira).

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mode opératoire criminel adopté par ce réseau consiste en la collecte de sommes d’argent variables de chaque candidat à l’immigration, en contrepartie d’un rendez-vous pour visa et d’un dossier comprenant des documents falsifiés, a ajouté la même source.

Ce réseau criminel facilitait les opérations d’immigration clandestine en délivrant aux candidats des titres de voyage étrangers obtenus via des opérations de vols.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer toutes les ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller tous les individus impliqués dans cette affaire, en plus de détecter toute éventuelle collusion.

Le démantèlement de ce réseau d’immigration illégale s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et soutenus déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour la lutte contre les réseaux d’immigration clandestine et de traite humaine.