Il n’y a pas eu de hausse d’accidents de la circulation à cause du reconfinement de 8 villes (Intérieur)

Les statistiques des accidents corporels et des victimes de la circulation routière enregistrées sur l’ensemble du réseau routier national en rase campagne, durant les journées du 26 et 27 juillet 2020, ne diffèrent pas de celles relevées durant la même période des années antérieures, a indiqué le ministère de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l’eau.

« Suite au communiqué des autorités publiques du dimanche 26 juillet concernant l’interdiction des déplacements depuis ou vers huit villes du Royaume pour renforcer les mesures sanitaires et lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), plusieurs réseaux sociaux ont relayé des photos et vidéos de citoyens sur plusieurs axes du réseau routier national dans un état de congestion aigu ainsi que des scènes répétées d’accidents corporels de la circulation routière », souligne mardi un communiqué du ministère.

Afin d’éclairer l’opinion publique, le département a collecté et analysé les données relatives aux accidents corporels de la circulation routière enregistrées sur l’ensemble du réseau routier national en rase campagne durant les 24 heures complètes de la journée du dimanche 26 juillet, et a constaté que 96 accidents corporels ont été enregistrés faisant 9 tués, 19 blessés graves et 146 blessés légers.

La journée du lundi 27 juillet 2020 a enregistré 103 accidents, 6 tués, 7 blessés graves et 141 blessés légers, a ajouté le ministère, notant que les statistiques précitées ne diffèrent pas significativement de celles enregistrées au cours de la même période des années antérieures.

En effet, les moyennes journalières du mois de juillet 2019 font ressortir 82 accidents corporels, 7 tués, 12 blessés graves et 127 blessés légers, relève le ministère selon lequel les moyennes journalières du mois de juillet sur la période 2015-2019 se situent à 84 accidents corporels, 8 tués, 18 blessés graves et 132 blessés légers.

Il a aussi fait savoir que les statistiques des accidents corporels et victimes de la circulation routière en agglomération durant ces deux jours ne présentent « aucune anormalité significative » par rapport aux données des autres jours de la semaine.