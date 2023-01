La direction provinciale du ministère de l’Équipement et de l’Eau à Ifrane a déployé de grands efforts ces derniers jours pour ouvrir à la circulation les axes routiers fermés à cause des importantes chutes de neiges enregistrées dans la province et pour assurer la sécurité des visiteurs.

Le directeur provincial de l’Équipement et de l’eau d’Ifrane, Abdelali Azmi a souligné, dans une déclaration à la MAP, que d’importantes chutes de neige se sont abattues sur la province durant la nuit de jeudi à vendredi couvrant tout le réseau routier.

Ces chutes de neige, a-t-il expliqué, ont duré toute la nuit et provoqué la fermeture de toutes les routes à la circulation, dont la RN 13 reliant Azrou à El Hajeb et Azrou à Timahdite et Midelt, la RN 08 reliant Azrou à Ifrane et Ifrane à Imouzzer de Kandar, la RR 707 reliant El Hajeb à Ifrane et Ifrane à Boulmane, en plus de la RP 7321 du circuit touristique reliant Ifrane à Michlifen et qui a été ouverte samedi devant les visiteurs.

Le réseau routier concerné par ces opérations de déneigement est d’un linéaire global de 328,182 Km répartis sur 134,5 Km de routes nationales, 166,621 Km de routes provinciales et 25,500 Kms de routes régionales.

Douze engins de déneigement ont été mobilisés pour réussir la réouverture de presque la totalité des axes routiers devant la circulation face à un flux important de de véhicules et de personnes qui ont mis le cap sur la ville Ifrane et sa région pour apprécier ce beau paysage de neige, a ajouté M. Azmi, soulignant que les hauteurs de neige enregistrés au niveau du réseau routier varient entre 50 et 60 cm, notamment au niveau de la forêt de la Jaba et de la région de Michlifen.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des actions proactives entreprises par les autorités pour faire face aux risques climatiques de la saison d’hiver 2022-2023 tels que les vents violents, les orages, la neige, le verglas, les fortes précipitations et le grand froid qui sévissent sur l’ensemble de la province, en mobilisant une vingtaine d’engins de déneigement qui sillonnent le réseau routier de la province dont une niveleuse CAT 150 cv, un tractopelle 90 cv, deux chargeur CAT 130 cv, cinq camions fraises et douze camions étraves.

Les autorités ont également mobilisé à cet effet d’importantes ressources humaines, dont 21 chauffeurs, 12 ouvriers, 06 techniciens et 03 cadres pour réussir cette campagne de déneigement.

Ce beau spectacle naturel a attiré des milliers de visiteurs venant de toutes les régions du Royaume surtout en cette période de vacances scolaires.

Les vastes champs de neige d’Ifrane et de sa région offrent ainsi à ces visiteurs plus des possibilités de randonnée et de promenade sous la neige et au cœur des forêts de son parc national d’Ifrane.