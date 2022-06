57 personnes ont été arrêtées dans la soirée de mercredi par la police à Oujda et Casablanca, à l’issue des deux matchs qui se jouaient pour le compte de la 28e journée de la Botola Pro.

Les opérations de sécurité menées par la police à Oujda, dans la soirée du mercredi 28 juin, se sont soldées par l’arrestation de douze personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’échange de violences, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Ces violences, qui ont suivi le match Wydad-Mouloudia d’Oujda, ont occasionné des pertes matérielles et la détérioration de biens publics et privés: la devanture de la gare routière, une agence bancaire et une voiture de particulier.

Un policier a été blessé lors de cette intervention pendant qu’il essayait de neutraliser le danger émanant des suspects. L’un d’eux a été notamment retrouvé en possession d’une arme blanche.

Les suspects arrêtés font l’objet d’enquêtes judiciaires menées sous la supervision du parquet compétent. Des investigations sont toujours en cours dans le but d’arrêter d’autres potentiels personnes impliquées dans la perpétration de ces actes criminels après avoir pleinement identifié nombre d’entre eux.

A Casablanca, 45 personnes, dont 31 mineurs, soupçonnées également d’implication dans des actes de hooliganisme, ont été arrêtées.

Quatre policiers ont été blessés lors de ces violences survenus avant et après le match du Raja de Casablanca contre les FAR.