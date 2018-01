Un homme aux multiples identités arrêté à Tanger

Le suspect possédait des dizaines de fausses cartes de journaliste, d'étudiant, de membres d’associations civiles fictives, et des faux certificats et diplômes universitaires, en plus d’une casquette de militaire et d’un cachet administratif au nom de médecin...

La brigade de la police judiciaire du district de Beni Makada à Tanger a arrêté, samedi matin, un individu de 41 ans pour son implication présumée dans une affaire d'escroquerie et usurpation de fonction régie par la loi, indique la Direction générale de sûreté nationale (DGSN).

La perquisition effectuée dans le domicile du mis en cause et à l'intérieur de son véhicule a permis la saisie de menottes métalliques introduites de l'étranger, de 12 appareils de communication sans fils, de 45 fausses cartes de journalisme et d'appartenance à la Rabita des chorfas et de cartes d'étude à la faculté de droit, ainsi que de 6 timbres postaux falsifiés, 17 cartes d’associations civiles fictives et de 6 faux certificats et diplômes universitaires portant le nom du prévenu, précise la DGSN dans un communiqué.

Le suspect a été appréhendé en possession d’une casquette de militaire, d’un cachet administratif au nom de médecin, ainsi que d’une dizaine d'appareils électroniques dont des tablettes, des ordinateurs et des téléphones portables, ajoute le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer tous les crimes qu'il aurait commis ou dans lesquels il serait impliqué, souligne la même source.