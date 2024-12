D’importantes chutes de neige ont été enregistrées dans plusieurs provinces du Royaume au cours du weekend dernier.

Plusieurs communes rurales dans les provinces de Tinghir, Ouarzazate ou encore Azilal se sont couvertes d’un épais manteau de neige ces samedi et dimanche, comme on peut le constater dans la vidéo ci-dessous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H24Info (@h24info.ma)

Les intempéries étaient telles que la circulation a même été interrompue sur certaines routes, nécessitant le déploiement de moyens techniques importants.

Dans un bulletin d’alerte de niveau « orange », la Direction générale de la météorologie a annoncé des chutes de neige de 5 à 35 cm sur les hauteurs dépassant 1.800 m, d’hier dimanche à aujourd’huilundi, dans les provinces d’Azilal, Tinghir, Al Haouz, Ouarzazate, Midelt, Taroudant, Beni Mellal et Ifrane.

Lire aussi. Alerte météo: chutes de neige et vague de froid (-5 à -10 degrés) au Maroc

Parallèlement, une vague de froid est attendue jusqu’à mercredi dans plusieurs provinces du Royaume. Des températures minimales entre -05 et 01 °C et maximales entre 04 et 10°C sont ainsi annoncées, de dimanche à mercredi, dans les provinces de Boulemane, Midelt, Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Figuig et Ouarzazate.

Par ailleurs, des averses orageuses localement fortes (15-30 mm) étaient attendues dimanche de 15h à 23h, dans les provinces de Youssoufia, Rehamna, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Settat, Khouribga, Benslimane et Fquih Ben Salah.