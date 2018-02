Hirak: jusqu'à six ans de prison ferme contre des activistes rifains

Six militants du Hirak du Rif ont été condamnés entre trois et six ans de prison ferme pour leur participation aux manifestations dans la région du Rif.

Le tribunal de première instance d'Al Hoceima a condamné ce mercredi entre trois et six ans de prison ferme, six militants pour leur participation aux manifestations du Hirak du Rif, rapporte l'agence espagnole EFE, citant des sources judiciaires informées.

La tribunal a condamné deux de ces activistes à six et cinq ans de prison ferme, et chacun des autres quatre inculpés à trois ans de prison.

Les condamnés ont été poursuivis pour des accusations de "violence contre la force publique pendant l'exercice de sa mission", "la désobéissance", "la destruction de biens publics" et "l'organisation d'une manifestation non-autorisée".

Le tribunal a décidé également de reporter aux 5 et 6 mars prochains le procès de 23 mineurs pour leur participation aux manifestations du Hirak, dont douze sont actuellement en détention préventive dans un centre pour mineurs.